Detienen a una mujer acusada de apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Montemayor, Córdoba, como presunta autora del homicidio de un hombre al que apuñaló. Según fuentes de EFE, el incidente ocurrió en una vivienda de la localidad y la detenida habría tenido una relación con la víctima. Emergencias 112 alertó del suceso a las 02:15 de la madrugada, inicialmente solicitando asistencia sanitaria. Al llegar, los efectivos del 061 encontraron al hombre, de 41 años, ya fallecido con heridas de arma blanca. El caso está siendo investigado para esclarecer los detalles del trágico suceso.

