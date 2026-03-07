Ahora

En Córdoba

Detienen a una mujer acusada de apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor

Los detalles Según la Guardia Civil, habría mantenido una relación con la víctima. Al llegar a la vivienda, se encontraron al fallecido con heridas compatibles con arma blanca.

Imagen de archivo de la Guardia CivilImagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Montemayor, en Córdoba, como presunta autora de la muerte de un hombre al que apuñaló en esta localidad cordobesa.

Los agentes, según dicen fuentes a EFE, han informado de que el suceso se ha producido en una vivienda de la localidad y que la detenida, al parecer, habría mantenido una relación con la víctima.

Las mismas fuentes han explicado que fue Emergencias 112 quien dio la alerta y que, al llegar, se encontraron al hombre en la vivienda ya fallecido con heridas compatibles con un arma blanca.

En ese sentido, Emergencias 112 ha señalado que recibieron el aviso a eso de las 02:15 de la madrugada y que, en un principio, no se alertaba de ningún muerto sino de asistencia sanitaria.

Cuando los efectivos del 061 se personaron a la vivienda se encontraron ya muerto al hombre, de 41 años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán suspende los bombardeos a los países de Oriente Medio, pero avisa con contraatacar si se les ataca desde allí
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. Vox exculpa a Guardiola y señala a Génova mientras Feijóo les acusa de hacer "una pinza" con los socialistas en Extremadura
  4. El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática las manifestaciones feministas del 8M
  5. Los Bombers activan un helicóptero para la búsqueda del conductor desaparecido en el río Mogent, Barcelona
  6. Equipo de Investigación presencia una 'masterclass' de un gurú de la machosfera: "La mujer ha nacido para someterse al hombre"