La odisea de pedir cita en el SEPE: ya hay quien se ofrece a conseguir una a cambio de dinero

Pedir cita presencial para el SEPE para un momento tan humanamente difícil como solicitar o renovar el paro es una odisea en muchas ciudades de España. Aunque para el Ministerio de Trabajo, preguntado por laSexta, lo achacan a "tensiones puntuales de oferta y demanda" en ciudades muy pobladas.

Aunque la realidad es diferente. Por ejemplo, en Barcelona, no hay citas presenciales en el SEPE y que te cojan el teléfono es un imposible. Tras varios intentos de laSexta, aparecen dos opciones de cita. Desde la ciudad condal habría que desplazarse a Viladecans, casi a 20 kilómetros, o a Igualada, a 65 kilómetros de distancia.

Algunos, como Sergi Llobet, tienen suerte. En su caso, le tocó ir a Gavà, a 20 kilómetros: "Coges el tren y te vienes a Gavà o donde te salga. Les ha tocado a gente a 108 kilómetros", explica. Eso sí, la forma de conseguir la cita fue curiosa para poder pedir la prestación por desempleo: "Estaba en casa comiendo con el ordenador al lado. Me salieron cuatro citas, clicaba y me decía que ya estaba ocupada".

Annia Canellas se presentó directamente en una oficina y el agente de seguridad le dio un consejo: "Hay una serie de trucos, me dice en voz baja, que puedes hacer. He intentado estos trucos y tampoco funciona".

En redes sociales recomiendan intentar pedir cita en fin de semana o incluso de madrugada para tener más posibilidades. "Esto me lo dijo una chica de seguridad en las oficinas. Bueno inténtalo hasta las dos de la madrugada", afirma Sergi.

Y directamente hay quien se ofrece sin tapujos a conseguir una cita a cambio de dinero. Todo un mercado negro ilegal al que se recurre por desesperación. Abi Malik reconoce que pagó: "Hay locutorios y otra gente también que puede sacar cita. 30 euros, 15 euros, depende".

Los sindicatos reclaman más personal. Trabajo asegura que ya lo está reforzando, pero los casos que hemos contado en esta noticia son recientes. "La situación es ridícula", lamenta Sergi. Porque paciencia, es lo que les toca aplicar, al menos, en Barcelona.

