Muere un joven de 26 años en una rave de Barcelona

El contexto:A la espera de los resultados de la autopsia, los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso y confirmaron la infomración el sábado por la mañana, no han apreciado indicios de criminalidad en el suceso.

Un hombre de 26 años ha muerto este sábado durante la celebración de una rave en el municipio de Cardedeu, en Barcelona. El cuerpo fue localizado dentro de una furgoneta, según han indicado fuentes policiales.

Los servicios de emergencias desplazados al lugar certificaron su fallecimiento. A la espera de los resultados de la autopsia, los Mossos d'Esquadra no han apreciado indicios de criminalidad en el suceso.

El aviso se produjo minutos antes de las doce del mediodía, cuando se comunicó que una persona requería atención médica en una finca de la localidad catalana. Fueron los propios asistentes a la fiesta quienes, al percatarse de la ausencia de su amigo, iniciaron su búsqueda y lo encontraron en el interior del vehículo, aparentemente indispuesto.

Cuando la Policía llegó al emplazamiento, la rave ya había concluido, aunque todavía permanecían instalados los sistemas de sonido, altavoces y generadores eléctricos. En ese momento quedaban alrededor de unas 50 personas en la zona, que fue vigilada por los agentes hasta garantizar la retirada progresiva de todos los vehículos.

