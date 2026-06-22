Novedades del caso Andic: la jueza pide incautar "todos sus ordenadores y dispositivos" y los informes médicos del fundador de Mango

Los detalles Quiere analizar "todos los ordenadores o dispositivos electrónicos de usuario investigado" tras comprobar que Jonathan Andic siguió utilizando su cuenta de WhatsApp incluso después de haber sufrido el robo de su móvil en un viaje por Perú.

La jueza que investiga la muerte del fundador de Mango ha solicitado la citación de una decena de testigos y la incautación de dispositivos electrónicos del principal sospechoso, Jonathan Andic, hijo del empresario. La investigación apunta a que la muerte de Isak Andic no fue accidental, mientras que la defensa sostiene que fue un accidente. La jueza busca volcar las conversaciones de Jonathan con su padre y otras personas clave, incluida una terapeuta familiar. Además, ha autorizado el acceso al historial médico de Isak Andic y ha citado a familiares y allegados para declarar, así como a dos mossos y un excursionista que auxiliaron a Jonathan.

La jueza que lleva la investigación de la muerte del fundador de Mango ha vuelto a dar un paso más: ha pedido la citación como testigos de una decena de personas. Pero también ha exigido la incautación de "todos los ordenadores o dispositivos electrónicos" del principal investigado por esta muerte que, según los Mossos, no fue accidental. Hablamos del hijo del fundador de Mango, de Jonathan Andic.

Porque la principal línea de investigación es que Jotahan Andic sería culpable de la muerte del empresario Isak Andic. Una tesis que choca frontalmente con la del acusado y la de su familia, que defienden su inocencia y que el fundador de Mago murió en un accidente, al caer al vacío mientras paseaba junto a su hijo por una ruta en Montjuïc.

En busca de la verdad, la jueza ha ordenado nuevas incautaciones. En este caso de "todos los ordenadores o dispositivos electrónicos de usuario investigado", según consta en el auto. Lo hace porque ha constatado que Jonathan Andic siguió utilizando su cuenta de WhatsApp incluso después de haber sufrido el robo de su móvil. Recordemos que el acusado cuenta que se lo quitaron en un viaje por Perú.

Lo que quiere ahora la jueza es hacer un volcado de las conversaciones de Jonathan Andic con su padre, pero también con otras personas consideradas clave en la investigación, como es el caso de la terapeuta que asesoraba, al mismo tiempo, a padre e hijo.

Historial médico, asistencial y farmacológico

Como segunda petición recogida en el auto, la magistrada ha autorizado la petición hecha por la fiscal al Servicio de Salud de Cataluña y a una clínica privada. Quiere que se haga entrega del historial médico, asistencial y farmacológico completo de Isak Andic.

Este movimiento responde a otro hecho por la defensa que, recordemos, aportó un vídeo de una caída previa del fundador de Mango. Junto al documento audiovisual, adjuntaron un informe que trazaba el mismo patrón que en su caída mortal; apuntaban a que Isak sufría una artrosis de rodilla.

Citados familiares y el círculo más cercano

Y esto no es todo. La jueza ha citado a los primeros testigos para declarar en el juzgado por el presunto homicidio de Isak Andic. Son diez personas y entre ellas está su círculo más cercano, como sus dos hijos, que ya apoyaron a su hermano en un comunicado público.

Pero también, tendrá que declarar la terapeuta familiar para explicar la relación que tenían padre e hijo en el momento del accidente. Recordemos que de los mensajes entre ambos se desprendían problemas entre ellos por la gestión del patrimonio. Este es el principal móvil del crimen para la Policía. Por último, se ha citado a la que fuera su pareja en el momento de la caída y a su secretaria.

Todos ellos ya prestaron declaración ante la Policía, pero ahora tendrán que hacerlo ante la magistrada que lleva el caso, con presencia del fiscal y también de los abogados de Jonathan Andic. Es una de las peticiones de fiscalía autorizadas por la jueza en su último auto, en el que también autoriza que además declaren dos mossos de la Unidad de Intervención de Montaña y uno de los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic aquel 14 de diciembre de 2024.

"Dicha pericial deberá ser realizada conjuntamente con los doctores que practicaron la autopsia del Sr. IA y con los peritos de Inspección Ocular, con la finalidad de que realicen conjuntamente un estudio de la tipología de las lesiones que presentaba la víctima", reza el auto de la magistrada.

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