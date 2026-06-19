Novedades en el caso Mango: Los Mossos descartan que la caída mortal sea accidental y rompen la línea de defensa de Jonathan Andic

Los detalles El informe de los Mossos d'Esquadra contradice las declaraciones de Jonathan Andic. Los agentes aseguran que en el momento de la caída el teléfono del fundador de Mango ni se estaba usando ni moviendo. Su hijo dijo que paseaban mientras hacía fotos.

Este viernes se han revelado novedades sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Los Mossos d'Esquadra han presentado un informe que descarta que su caída mortal fuera accidental, contradiciendo la defensa de su hijo, Jonathan Andic. La familia sostiene que fue un accidente durante una ruta de senderismo. Sin embargo, el análisis del teléfono de Isak Andic muestra que no estaba en movimiento ni usándolo al momento de su muerte, contradiciendo la versión de Jonathan. Además, el teléfono fue hallado en su bolsillo. La defensa alega que estos informes no son incriminatorios y sostiene que la caída fue fortuita.

Este viernes hemos conocido novedades importantes sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Porque los Mossos d'Esquadra han desarrollado un informe en el que se descarta que la caída mortal de Isak Andic fuera accidental. Una sentencia que choca completamente con la tesis de la defensa del principal sospechoso, el hijo del empresario: Jonathan Andic.

Tanto él como su familia han mantenido que el creador de Mango cayó al vacío entre las rocas mientras hacía junto a su hijo una ruta de senderismo. Que todo fue un fatídico accidente. Sin embargo, este informe de los Mossos apunta a lo contrario.

Para ello se han basado en una prueba clave: en el análisis del teléfono del fallecido. Gracias a ello, han podido demostrar que Isak Andic ni estaba usando el móvil en el momento de su muerte ni estaba en movimiento. Recordemos que su hijo y principal acusado aseguró que iban de paseo por la montaña y que su padre estaba haciendo fotos con su teléfono móvil.

Contradicciones en la declaración

El hijo del fundador de Mango declaró que llevaban quince minutos caminando por la zona de Montserrat, cuando adelantó a su padre en el camino. Que le vio en ese momento haciendo fotos con el móvil y que, una vez le adelantó, escuchó un ruido de piedras cayendo.

Fue entonces cuando se dio la vuelta y vio a su padre entre los matorrales. Aunque ha ido cambiando detalles, pues en ocasiones dijo que lo vio caer, otras que escuchó un grito y en otras que solo oyó el ruido, pero que no llegó a ver a su padre precipitándose.

Sin embargo, el informe de los Mossos d'Esquadra contradice sus palabras. Los agentes aseguran que en el momento de la caída ese teléfono no se estaba moviendo. Es decir, que Isak Andic no estaba caminando en el momento en el que se precipita, como explicó Jonathan.

Pero hay una segunda contradicción. Porque según el volcado de ese móvil, el fundador de Mango solo utilizó el teléfono al inicio del camino. Es más, se ve cómo hizo tres fotos y un vídeo sobre las 12:17 horas de la mañana de ese 14 de diciembre.

Once minutos después, Isak Andic se caía por un precipicio. Y además, los agentes encontraron el teléfono en su bolsillo, por lo que se deduce que no lo tenía en la mano.

Novedades en el caso Mango: Los Mossos descartan que la caída mortal sea accidental y rompen la línea de defensa de Jonathan Andic

¿Qué dice la defensa?

En resumen, este informe no deja en buena posición a Jonatan Andic, pero para su defensa, estos informes no suponen ningún elemento incriminatorio.

Es más, les parece irrelevante que su padre hiciera fotos al inicio del recorrido o durante él. Dicen que no es incompatible. Que pudo pararse al inicio y después durante el paseo. También dicen que pudo hacer un ademán de hacer fotos y que después no las hiciera.

De hecho, la defensa ha aportado al juzgado una pericial que concluye que su padre se precipitó de forma "fortuita", con un tropiezo inicial y un resbalón en "tobogán" al vacío. Un informe que han reconstruido en 3D y con maniquíes.

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