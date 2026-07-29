Una mujer de 78 años, estafada por un albañil en Sevilla: desapareció con 5.400 euros dejando su casa empantanada

Mercedes contrató a un albañil para hacer un baño en la parte baja de su casa. Tras pedirle dinero en varias ocasiones, este tan solo comenzó a construir dos muros. Finalmente, se fue de su casa, sin previo aviso, llevándose el dinero.

Mercedes Ávila se ha puesto en contacto con Más Vale Tarde para denunciar la estafa que ha sufrido a manos de un albañil, en Sevilla. La señora, de 78 años, le contrató para hacer una reforma en su casa y, tras recibir un adelanto de 5.400 euros, este se marchó dejando la obra a medias.

Ella quería hacer un baño en la parte baja de su casa y, por ese motivo, decidió contactar con este albañil. Como cuenta Mercedes, el estafador primero le pidió 2.400 euros para comprar materiales. "A la semana siguiente me pide 1.000 euros y, la siguiente, otros 1.000... así hasta 5.400 euros", explica al programa.

El albañil le daba, simplemente, un papel para justificar estos depósitos, pero nunca le dio un recibo como tal. El albañil tan solo comenzó dos paredes, pero, un día, se llevó todo y no volvió. "No me dijo ni que se iban", señala, "le he llamado 40 veces, pero, como no coge el teléfono...".

"Me entró un ataque de nervios que empecé a llorar", cuenta. Una amiga decidió hablar con Juan Naval, otro albañil. "Han dejado sin un duro a la mujer", comenta, "ha perdido hasta 20 kilos". Este decidió no cobrarle nada a Merche por arreglar el desaguisado del estafador.

Desde Más Vale Tarde han llamado al supuesto estafador. Este, cuando la reportera le dice que necesita hacer una reforma, este responde que no tiene nada que ver con ese ámbito y le pregunta dónde ha obtenido esa información. Finalmente, termina colgado a la reportera.

Beatriz de Vicente señala que esa llamada es una prueba de cargo. "Que este señor niegue su condición de obrero es, precisamente, su ánimo previo de engaño", explica la abogada.

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