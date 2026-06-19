Pablo Tovar denuncia el incivismo en las plazas para personas con discapacidad: a veces le cuesta dos horas subirse a su coche

Pablo Tovar es un chico que en sus redes sociales denuncia las malas prácticas de los conductores con las plazas para personas con discapacidad, algo que él sufre en sus propias carnes al estar en una silla de ruedas.

Pablo Tovar es un chico que se quedó en silla de ruedas tras un accidente de moto cuando tenía 21 años. Ahora se dedica a divulgar en sus redes el problema de incivismo que se encuentra cada día.

Para Pablo es habitual encontrarse con coches que aparcan en plazas destinadas a personas con movilidad reducida sin permiso, en muchos casos incluso impidiéndole a él poder acceder a su coche, lo que puede llegar a costarle hasta dos horas.

"Ahora le tendré que pedir ayuda alguien para que me saque el coche marcha atrás, o ya veré qué hago, porque es imposible que yo me suba con ese espacio que hay ahí", comenta en uno de sus vídeos.

Otra cuestión que denuncia es que nadie respeta las tarjetas que se colocan en los vehículos para acreditar que se trata de un coche apto para aparcar en las plazas de movilidad reducida. De seis coches que lo hacen en este tipo de estacionamientos en un centro comercial, el de Pablo es el único que tiene la tarjeta.

Bea de Vicente explica que incluso hay personas que falsifican este tipo de tarjetas, lo que, recuerda, "es un delito de falsificación en documento público".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.