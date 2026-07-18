Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en Zamora

Detenido un hombre e investigado otro por presuntamente provocar 15 incendios en la provincia de Zamora

Los detalles Los investigados están relacionados con dos incendios que se produjeron dentro del casco urbano de San Ciprián con riesgo para las personas y con otros siete en las proximidades de la localidad.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años e investigado a otro de 32 por su presunta implicación en 15 incendios intencionados en San Ciprián y Hermisende, Zamora. Uno de estos incendios afectó a una vivienda habitada, poniendo en grave peligro a sus ocupantes. Dos incendios ocurrieron en el casco urbano de San Ciprián y siete en sus alrededores, mientras que cinco se registraron en Hermisende, creando una "importante alarma social". La investigación fue realizada por el Seprona de Zamora y la BIIF del operativo Infocal. El detenido será presentado ante la justicia este fin de semana.

La Guardia Civil ha detenido a un varón y ha investigado a otro, de 31 y 32 años, respectivamente, como presuntos autores de varios delitos de incendio e incendio forestal por su supuesta implicación en un total de 15 fuegos intencionados registrados en las localidades zamoranas de San Ciprián y Hermisende.

Los investigados están relacionados con una quincena de incendios, uno de los cuales afectó a una vivienda habitada y puso en grave peligro a sus moradores, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido.

Además, dos se produjeron dentro del casco urbano de San Ciprián con riesgo para las personas, otros siete en las proximidades de la localidad y cinco más en el término municipal de Hermisende, unos hechos generaron una "importante alarma social" entre los vecinos de las zonas afectadas.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Zamora, con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil y de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del operativo Infocal de Castilla y León, que participaron en la determinación de las causas de los incendios.

Las diligencias, pruebas e indicios recabados durante la investigación permitieron la detención de uno de los sospechosos y la investigación del segundo como presuntos autores de los delitos de incendio e incendio forestal. El detenido será puesto a disposición judicial a lo largo del fin de semana.

La Guardia Civil ha destacado que la coordinación con la BIIF del operativo Infocal constituye una línea de trabajo habitual que contribuye a reforzar la eficacia de las investigaciones relacionadas con incendios forestales.

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