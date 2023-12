La congregación religiosa de los Testigos de Jehová cuenta con 120.000 fieles en España. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrejón de Ardoz ha determinado en una sentencia que la libertad de expresión ampara que pueda calificarse de "secta destructiva" a la confesión religiosa y de "víctimas" a sus exintegrantes.

Todo después de que los magistrados desestiman la demanda interpuesta por esta organización religiosa contra la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová precisamente por calificar a los Testigos de Jehová como "una secta".

Patricia fue una de las víctimas de esta confesión. Afirma que la juzgaron por el mero hecho de tener pareja. Según su testimonio ante la jueza, la tildaron de "fornicadora". "Me trataron como una mala influencia, una insumisa, una persona impenitente cuando yo me había intentado suicidar porque me encontraba mal porque no sentía que había hecho bien las cosas", ha explicado Patricia, que dejó los Testigos de Jehová hace más de 20 años y todavía tiene secuelas. "Prohíben a todo tu entorno hablar contigo, y eso provoca daño psicológico", ha indicado.

Otra de las víctimas ha explicado a laSexta cómo su vida estaba totalmente controlada: "Tienes que dejar tus amistades porque son amistades del mundo de Satanás. Te pueden juzgar por fumar, por hacer kárate...". No podía optar a ciertos trabajos por problemas morales. Ni siquiera estudiar en la universidad. Pagaba un diezmo constantemente y dice que abusaron de él sexualmente, aunque era difícil de demostrar.