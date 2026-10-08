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Amplían a 18 los investigados

El vicealcalde de Alicante desmiente a una ex alto cargo y niega conocer el escándalo de las VPP desde 2022

Los detalles El número dos del Ayuntamiento de Alicante señala que en 2022 "no sabía nada" del reparto de viviendas protegidas entre familiares del Consistorio. La oposición se mantiene en que lo sabían todos y exige responsabilidades.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, interviene en un pleno del Ayuntamiento
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Giro de guion en el escándalo de las viviendas de protección pública (VPP) de Alicante que terminaron en manos de hijos y familiares de altos cargos del Ayuntamiento.

Una de las investigadas, cuyos hijos y sobrino consiguieron viviendas, le ha dicho el juez que el vicealcalde del PP lo supo todo desde el principio. Él acaba de negarlo. "Ni tengo constancia, ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información", ha señalado Manuel Villar, vicealcalde de Alicante.

De esta forma, asegura que en 2022 no sabía nada del reparto de las viviendas protegidas entre familiares del Consistorio. Además, ha negado hasta en 12 ocasiones que la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, le dijera que sus hijos y su sobrino eran cooperativistas, a pesar de que ella misma se lo confesaba a la jueza hace solo unos meses.

"Al presidente de la Mesa también se lo comenté. Era el concejal de Contratación", señaló en ese momento. Ahora, ese concejal de Contratación es el vicealcalde y, auqnue se ha mantenido en su desconocimiento en todo momento, ha reconocido que se habrían hecho mal las cosas. "Es evidente que si hemos llegado a esta situación es porque hay que revisar algunos procedimientos", ha destacado.

Por su parte, la oposición se mantiene en que lo sabían todos y ha exigido responsabilidades. "O demuestran que Hickman miente, o no tiene otra salida digna que dimitir", destaca Trini Amorós, del PSPV.

También exigen responsabilidades al alcalde, que hasta ahora mantiene que tampoco sabía nada. "Me resulta como mínimo igual de repugnante. Estoy decidido a llegar hasta el final", ha destacado Luis Barcala, alcalde de Alicante.

Ahora, la Justicia ha imputado a otras tres personas de la cúpula de la cooperativa, por lo que ya ascienden a 18 los investigados.

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