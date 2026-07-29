El festival Arenal Sound arranca mañana a 20 km del incendio de La Vall d'Uixó (Castellón)

Del 30 de julio al 2 de agosto, Burriana (Castellón) alberga el histórico festival de música Arenal Sound. La localización del evento se encuentra a escasos 20 kilómetros del incendio de La Vall d'Uixó.

El verano es tiempo de festivales, pero también es temporada de incendios. Y este año, confluyen en algunos puntos. Del 30 de julio al 2 de agosto, Burriana (Castellón) alberga, en la playa del Arenal, el histórico festival Arenal Sound, con figuras como Myke Towers, Dimitri Vegas, Ana Mena y JC Reyes como cabezas de cartel. Cuatro días de conciertos ininterrumpidos que, este año, tendrán lugar al mismo tiempo que se desarrolla el incendio de La Vall d'Uixó, uno de los más graves activos en los últimos días.

Mientras los fuegos de Madrid y Ávila avanzan hacia la fase de estabilización, el incendio de La Vall d'Uixó, que mantiene a más de 10.000 personas evacuadas y que casi ha arrasado ya 10.000 hectáreas, todavía sigue sin estar controlado. Es por eso que en los últimos días, muchas personas esperaban noticias acerca de una posible suspensión del evento. Por ahora, no será así. Con las entradas prácticamente agotadas, la organización del festival sigue con su programación prevista sin cambios, mientras que la Guardia Civil ha establecido un operativo reforzado de seguridad, al tener lugar al tiempo que se desarrolla el incendio.

Aunque el festival arranca mañana y hay tiempo para cambios, la DGT ha recordado que hay varias carreteras de la zona cortadas por los incendios, en las zonas de Aín, Caudiel, Tales, l'Alcúdia de Veo, Eslida, Nules y La Vall d'Uixó. La organización se espera una asistencia de unas 60.000 personas cada uno de los cuatro días que dura el festival, y aunque en principio la zona no está en riesgo por su proximidad a las llamas, hay que estar pendiente de la dirección del viento, ante la posibilidad de que el humo de los fuegos llegue a la zona del evento.

El 'conseller' de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la reunión del CECOPI que el festival cuenta con un dispositivo propio de seguridad, y que mantiene constante contacto con la 'conselleria', según recoge el diario 'Levante'.

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