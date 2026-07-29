Sánchez pide cautela ante "una ola de calor que puede agravar" los incendios: "Las próximas 12 horas van a ser decisivas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) por los incendios forestales de Madrid, a 29 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España).

¿Qué ha dicho? Desde Navalcarnero (Madrid), el presidente ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones y ha insistido en la necesidad de aprobar un pacto de Estado contra la emergencia climática: "Nuestro único enemigo es el fuego".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Puesto de Mando Avanzado en Navalcarnero, donde la Unidad Militar de Emergencias coordina la respuesta a los incendios en Madrid y Ávila. Sánchez informó que, aunque la situación es favorable, se debe actuar con cautela para evitar reinicios del fuego. Destacó que las próximas 12 horas serán cruciales y pidió paciencia a las más de 20.000 personas desalojadas, asegurando que están en buenas manos. Advirtió sobre un episodio de calor extremo y solicitó el compromiso ciudadano. Además, reiteró la necesidad de un pacto de Estado frente a la emergencia climática.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este miércoles el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, desde donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) está coordinando la respuesta a los incendios de Madrid y Ávila. Desde allí, el jefe del Ejecutivo ha comparecido ante los medios de comunicación y ha valorado el avance de las tareas de los equipos de extinción.

Sánchez ha asegurado que, tras un fin de semana positivo, "la situación sigue siendo favorable, aunque con máxima cautela". "Hay que evitar que haya reinicios del fuego en zonas que se consideraban estables", ha añadido. En consecuencia, ha resaltado que "las próximas 12 horas va a ser decisivas para consolidar el trabajo hecho".

También ha tenido unas palabras el presidente para las más de 20.000 personas que siguen desalojadas de sus viviendas en toda España a causa del fuego: "Les pido paciencia y comprensión, están en las mejores manos". "Puedo entender la angustia por volver a sus hogares, pero pido a los vecinos que comprendan al personal técnico, hay decisiones avaladas por la ciencia y los expertos", ha añadido Sánchez al respecto. A colación de ello, ha asegurado que espera que en las "próximas horas" se ordenen más realojos "principalmente en Ávila, pero no solo".

En ese sentido, el mandatario ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones durante los siguientes días debido a que se producirá un episodio de calor extremo que podría durar hasta la próxima semana: "Necesitamos el compromiso de los ciudadanos, porque estamos ante una ola de calor que puede agravar la situación".

Insiste en un pacto de Estado

En la misma línea que ha mantenido desde el inicio de la ola de incendios, Sánchez ha insistido desde Navalcarnero en la necesidad de aprobar un "pacto de Estado frente a la emergencia climática". "Esa mirada que tenemos que hacer hacia la recuperación hay que hacerla incorporando la variable de la emergencia climática y las consecuencias que provoca con los incendios, sean provocados o no", ha aseverado.

No obstante, ha querido destacar la coordinación entre todas las administraciones en la respuesta a estos macroincendios. "Es la primera vez que estamos en un nivel 3 en la lucha contra incendios, y creo que la experiencia de colaboración de todas las instituciones está siendo muy positiva", ha concluido.

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