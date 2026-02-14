Impresionante columna de humo por un incendio en la planta de Saica de Zaragoza: los Bomberos descartan riesgo tóxico.

¿Qué ha pasado? Los Bomberos se centran en proteger la zona de producción para que la empresa pueda continuar este domingo con la actividad.

Un incendio en un almacén de Saica en Zaragoza ha generado una impresionante columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. El fuego, que comenzó el sábado por la tarde en la avenida San Juan de la Peña, ha movilizado a varias dotaciones de bomberos y a la Policía. A pesar de la densa columna de humo, las autoridades han descartado riesgos tóxicos, ya que solo está ardiendo papel sin sustancias peligrosas. Los bomberos, en coordinación con los ingenieros de la empresa, trabajan para acotar el incendio y proteger la zona de producción, permitiendo la reanudación de la actividad. El Ayuntamiento aconseja a los vecinos cerrar puertas y ventanas para evitar molestias.

Una impresionante columna de humo provocada por un incendio que se ha iniciado este sábado por la tarde en un almacén de Saica ubicado en la avenida San Juan de la Peña de Zaragoza. Según han informado fuentes municipales, los Bomberos, que a última hora de la tarde de este sábado trabajaban en las labores de extinción, descartaban que exista riesgo tóxico puesto que fundamentalmente está ardiendo papel sin ninguna sustancia tóxica añadida.

Así, la densa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la ciudad, ha alertado a los vecinos de la zona, hasta donde se han desplazado varias dotaciones de bomberos y la Policía. En coordinación con los ingenieros de la empresa, los Bomberos de Zaragoza han trabajado en acotar el incendio que se ha declarado en un almacén de la empresa Saica, en las instalaciones de la avenida San Juan de la Peña.

De esta forma, la estrategia se centra en proteger la zona de producción para que puedan continuar este domingo con la actividad. El Ayuntamiento de Zaragoza recomienda a los vecinos de la zona que cierren puertas y ventanas para evitar las molestias del humo, sin que exista riesgo tóxico.

