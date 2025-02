Los vecinos de Coslada temen que se repitan los derrumbes provocados por el Metro: "No queremos quedarnos sin casa"

El miedo se ha apoderado de los vecinos de Coslada ante la falta de transparencia y los constantes parches de la Comunidad de Madrid en la gestión de la línea 7B del Metro. Temen que se repita la situación de San Fernando de Henares, donde decenas de viviendas fueron derrumbadas por el hundimiento del suelo provocado por la ampliación del suburbano durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

Los vecinos denuncian el "oscurantismo" del Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso y reclaman que, si es necesario, se retire la infraestructura del Metro de Madrid para evitar que se repita el drama que llevan años viviendo a escasos kilómetros.

"Lo que queremos es que solucionen los problemas al ciudadano, que si hay que quitar el Metro que lo quiten, en Coslada el Metro nos da igual", asegura una vecina de la localidad. "Si por cualquier cosa el Metro no se puede abrir, pues que no se abra, pero que se queden las casas al menos y no tengamos el problema que han tenido en San Fernando", reclama otra vecina.

El temor a que la situación de San Fernando se reproduzca en el resto de localidades del Corredor del Henares es cada vez más generalizado. Los inquilinos de las 88 viviendas que fueron desalojadas aún no han encontrado una solución definitiva, y muchos de ello siguen viviendo en habitáculos de 20 metros cuadrados en un polígono industrial.

La única respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido inyectar hormigón en las zonas afectadas con el fin de reabrir la línea 7B sin comprometer la seguridad en la superficie. Estas inyecciones comenzarán en marzo, pero el Ayuntamiento de Coslada no se fía de este proyecto.

Los vecinos también temen que no sea suficiente para evitar que la situación se repita o incluso se extienda por todo el este de la región. PSOE y Más Madrid han anunciado que estudiarán los documentos presentados por la Comunidad de Madrid para evitar que se vuelvan a poner en peligro centenares de viviendas y de vidas.