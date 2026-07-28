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El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) expresa su "absoluto rechazo" a la agresión de varias menores a otra y abre un expediente

Los detalles El Consistorio destaca que es un hecho de "especial sensibilidad" y apunta que desde el primer momento se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social necesarios.

Agresión a una menor en Moguer (Huelva)
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El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha informado este martes de que ha abierto un expediente relacionado con la investigación de la agresión de varias menores a otras en el municipio, grabada y difundida a través de redes sociales, y ha indicado que ha puesto sus recursos para afrontar esta situación.

En un comunicado, el Consistorio ha expresado "su más firme condena" y su "absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico".

"Ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad y, especialmente, cuando afecta a menores de edad", ha apuntado.

Ha precisado que se trata de un hecho de "especial sensibilidad", tanto por la gravedad de los hechos ocurridos como por la edad de las personas implicadas y por este motivo el procedimiento "se encuentra bajo la tutela y supervisión del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Menores".

Desde el Ayuntamiento de Moguer se han activado todos los recursos municipales necesarios para atender esta situación, se está colaborando con las autoridades implicadas en la investigación y se ha mantenido contacto permanente con la Guardia Civil, que ha trasladado los hechos a la Policía Judicial.

Asimismo, en el ámbito de sus competencias, el Consistorio ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos y se están siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil, para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones.

Ha señalado que desde el primer momento se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y atendiendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso.

El vídeo muestra a varios menores que increpan, insultan y agreden físicamente a otra mientras la escena es grabada y posteriormente compartida en una plataforma.

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha trasladado a la Fiscalía la difusión "masiva" de este vídeo y ha decidido comunicar los hechos a la Fiscalía de Criminalidad Informática al considerar que las imágenes podrían afectar gravemente a los implicados y requerir la intervención de las autoridades competentes, ha informado este martes en un comunicado.

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