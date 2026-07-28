Agónico rescate en una playa de California: un socorrista salva la vida a un niño de 10 años

El pequeño fue engullido por el mar y el socorrista, durante dos minutos, no cejó en su empeño para conseguir llevar al niño hasta la orilla. Varias personas tuvieron que acudir en su ayuda para conseguir su objetivo.

En redes sociales se han viralizado unas imágenes en las que un socorrista de California rescataba a un niño de 10 años. Como se puede ver en las imágenes, el mar está muy revuelto y el socorrista no ceja en su empeño por llevar al pequeño a la orilla.

Una ola, en un momento, les cubre por completo y la marea les vuelve a llevar hacia el interior. Durante 10 segundos no se sabe dónde están, pero, finalmente, son vistos en otra zona de la playa. Un hombre entra al agua para ayudarles, y arrastra tanto al socorrista como al niño.

La marea es implacable y otros tres hombres acuden a ayudarles. Cuando consiguen acercarse a la orilla, arrastran al niño de las piernas y los brazos para evitar que la corriente y las olas lo vuelvan a engullir. Finalmente, consiguen escapar, tras dos agónicos minutos luchando contra el mar.

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