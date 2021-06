Con las últimas cifras de contagios por COVID en nuestro país, con la vacunación avanzando, inexorable, a pasos agigantados y las vacaciones a la vuelta de la esquina, con todas las verbenas, reuniones, desplazamientos e interacciones que ellas conllevan, surgen nuevas preguntas con respecto a los protocolos a seguir en caso de posibilidad de contagio.

Hace apenas unos días, Sanidad certificó un nuevo giro de timón: ahora, y en base a la renovación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, aprobado por el Consejo Interterritorial, los vacunados con pauta completa que hayan sido contacto de riesgo con un positivo no tendrán que guardar cuarentena. Los que sólo hayan recibido una dosis, sí.

¿Cuál es el motivo detrás de este cambio? Lo explica para laSexta el presidente de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB), miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y médico experto en Salud Pública, el doctor Joan Caylà: “Si estás bien vacunado, la probabilidad de infectarte es mínima”.

Soy contacto estrecho, pero estoy completamente vacunado

Sin embargo, que no sea necesario un confinamiento no significa que no haya que tomar ninguna medida para prevenir el contagio a terceros. Tal y como explica el Ministerio de Sanidad, a aquellos vacunados con la pauta completa “se les hará una PCR al inicio y otra a los 7 días del último contacto con el caso confirmado”.

No sólo eso: “Se recomienda evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas”. En el caso de negarse a hacerse las pruebas de detección del virus, sí que están obligados a hacer la cuarentena.

A todo esto se suma, claro, el uso de mascarilla en interacciones sociales, la recomendación de no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles. También se libran de la cuarentena aquellos que se hayan infectado de COVID en los 180 días anteriores.

Cuarentena sí o no... dependiendo de la cepa

Sin embargo, si el contacto está contagiado de una cepa diferente a la variante B.1.1.7 [la británica], sí tiene que hacer cuarentena, debido al “mayor riesgo de escape inmunitario”, arguye el Ministerio de Sanidad.

El resto de variantes, que tienen un mayor impacto para la salud pública y se conocen como VOC, sí obliga al contacto estrecho a recluirse en su domicilio. Hablamos de las cepas sudafricana, brasileña y danesa.

También tienen que confinar los contactos estrechos que sean personas con inmunodepresión -aunque estén completamente vacunadas- y en los contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de un animal.

Duración de las cuarentenas

Caylà desgrana la lógica detrás de estas claves. "La vacuna es muy eficaz, su eficacia es del 90%. Es una cifra muy alta. Pero la protección no es buena del todo todavía con una única dosis".

Por ello, “en condiciones normales, la persona puede llegar a presentar síntomas en unos diez días, por eso se redujo la duración de la cuarentena”, apunta el epidemiólogo.

“Con la variante delta [la anteriormente conocida como la cepa india, que es más transmisible] era importante alargarlo un poco. Así, se recomiendan 10 días de cuarentena, más cuatro de observación de cada persona. Esos cuatro estrictamente no habría cuarentena pero se pide al posible contagiado que se autovigile y mantenga prudencia”.