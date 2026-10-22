Las universidades madrileñas se suman a la huelga los días 4 y 5 de noviembre tras tachar de "estafa" el acuerdo de financiación de Ayuso

Los detalles En su comunicado aseguran que creen que estas politicas de infrafinanciación adoptadas "no son casuales ni un error", acusando al Ejecutivo madrileño de llevar a cabo una estrategia para que acaben en "bancarrota".

Las seis universidades públicas de Madrid han convocado una huelga para el 4 y 5 de noviembre en protesta por la "asfixia económica" que sufren bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el aumento de la "represión" en los campus. Las portavoces de las plataformas en defensa de la educación pública han señalado que la infrafinanciación y la precariedad están llevando a la privatización de la educación universitaria. Critican un acuerdo de financiación con la Comunidad de Madrid, que consideran insuficiente y una "estafa". Además, denuncian el incremento de la represión policial en los campus, que vulnera el derecho a la protesta. La huelga incluirá movilizaciones y acciones para exigir una educación de calidad y libre de represión.

Las seis universidades públicas madrileñas (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC)irán a la huelga los días 4 y 5 de noviembre por la "asfixia económica" que dicen sufrir por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso así como por el incremento de "represión" en los campus.

Así lo han desgranado las portavoces de las plataformas en defensa de la educación pública en una convocatoria de prensa en la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde han dado cuenta de que dicha huelga irá acompañada de movilizaciones en las calles.

Critican "la infrafinanciación" y "situación de precariedad" de la Universidad Pública, que propicia "la privatización y la mercantilización" de la formación universitaria. Además, consideran que esta "ha empeorado" tras el acuerdo de la Comunidad de Madrid con los rectores, que tachan de "estafa".

En este sentido, han recordado este acuerdo de financiación plurianual que los rectores pactaron y firmaron con el Gobierno regional el 3 de marzo. Al respecto han criticado que "el presupuesto destinado a la universidad sigue siendo insuficiente" porque se mantiene en el 0,4% del PIB, "muy por debajo del 1% que establece la LOSU y por debajo tanto de la media nacional (0,75%) como de la europea (0.92%)".

"Dicho acuerdo, que vendieron como histórico, es una estafa y desde entonces consideramos que tanto el Gobierno del Partido Popular como la (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid) CRUMA son responsables de la crisis de la universidad pública", han censurado.

Consideran que estas políticas de infrafinanciación adoptadas por la Comunidad de Madrid "no son casuales ni un error", sino que se trata de "una estrategia para llevar a las universidades públicas a la bancarrota, degradándose así el servicio público y expulsando a cada vez más estudiantes al sector de la educación privada".

Apuntan a que "la asfixia económica a la que se está sometiendo a las universidades públicas que las obliga a buscar financiación privada" lo que provoca que pasen a "un modelo universitario alejado del libre conocimiento y centrado en el beneficio económico empresarial". "Las universidades públicas deben estar al servicio de la sociedad y garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad", han manifestado.

Critican el aumento de las "desproporcionadas acciones" de las fuerzas de seguridad

Asimismo, los convocantes también han hecho hincapié en que "la represión hacia las personas organizadas se ha ido incrementando" en los campus. "En los últimos años ha aumentado tanto la presencia de seguridad privada en los campus como las constantes y desproporcionadas acciones del Cuerpo de Seguridad del Estado", han sostenido, apuntando directamente a las cargas policiales del pasado miércoles en la UCM.

"Su intervención desmedida y violenta contra las estudiantes y trabajadoras que se manifestaban pacíficamente vulnera nuestro derecho a la protesta", han remarcado. En este sentido, han señalado que esta agresión no puede entenderse como "un hecho aislado" sino como es "el reflejo de una política represiva consciente y diseñada para intimidar al movimiento estudiantil y silenciar" sus reivindicaciones.

Consideran que estas "políticas represivas son consentidas y apoyadas no sólo por la Comunidad de Madrid, sino por los propios rectorados y por el Gobierno central cuando envía a la Policía Nacional". "No es admisible que quienes defienden una educación pública, gratuita y de calidad para la clase trabajadora reciban golpes por ejercer sus derechos fundamentales", han reivindicado.

Al hilo, la portavoz de la plataforma UCM por la pública, Eva Aladro, ha adelantado que este viernes publicaran un informe que recoge material audiovisual y fotográfico, así como partes de lesiones de los estudiantes afectados por las cargas policiales del pasado 14 de octubre a estudiantes que se manifestaban en la UCM.

"Mentiras por parte de la Consejería de Educación"

Por otro lado, los convocantes han destacado que "a esta violencia policial se le suman las mentiras y manipulación mediática constantes" por parte de la Consejería de Educación. "Las declaraciones de la consejera, Mercedes Zarzalejo, acusándonos de quemar las calles y ser violentas pretenden deslegitimar y criminalizar la movilización por la educación pública", han sostenido.

Frente a estas declaraciones, han resaltado que "no se van a callar" porque el desmantelamiento de la educación pública "no es un problema único de los campus universitarios, sino un ataque estructural del Gobierno del PP que atraviesa cada una de las etapas educativas" como las escuelas infantiles que llevan en huelga desde el 7 de abril y la educación del resto de etapas que lleva desde el 14 de octubre.

Por otro lado, han puesto en valor la huelga general del 11 de noviembre porque, según han señalado, la problemática "no solo se limita a las aulas" y los profesores "no pueden acceder a una vivienda digna".

Acciones para el 4 y 5 de noviembre

De cara a las jornadas de huelga del 4 y 5 de noviembre se llevará a cabo una concentración el 28 de octubre en la Consejería de Educación para reivindicar "una universidad de calidad y libre de represión". Según ha explicado la portavoz de URJC por 'la Pública', Sarai Pazos, esta protesta servirá como punto de partida de cara a "una intensa semana de movilizaciones", marchas, concentraciones o acciones".

Durante la semana de huelga se harán Jornadas de 'la Uni en la calle', donde docentes impartirán algunos de los contenidos que dan en clase. "Con esto queremos mostrar que la universidad no es un espacio físico sino que somos las estudiantes y las trabajadoras, quienes día a día aprendemos y enseñamos", ha defendido Pazos.

Respecto a los días de huelga, el 4 de noviembre se harán actividades en las distintas universidades que comunicarán sus respectivas plataformas y el 5 de noviembre habrá una reunión en el Museo Reina Sofía a las 15 horas, antes de una manifestación a las 18 horas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.