"Estamos hablando de terrorismo machista"

"Me dijo que se iba a vengar": habla la mujer secuestrada y encadenada por el presunto asesino de Miranda de Ebro

Es auténtico terrorismo machista. Así se ha referido este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al triple asesinato de Miranda de Ebro. Nadie en el pueblo entiendo cómo el presunto asesino estaba en libertad sin vigilancia con ese historial, incluida su última víctima, a la que retuvo encadenada.

Carmen sufrió la brutal agresión de José en 2023, cuando le puso una cadena en el cuello. Este jueves está destrozada. "Me puso la soga y la cadena. Lo pasé muy mal porque empezó a pegarme, a pegarme y vi la muerte encima", ha contado. Ella es, además, prima de Antonia —de 78 años— y Dolores —de 58—, dos de las mujeres asesinadas, la más joven había sido pareja del detenido. "Lo dejó ella por malos tratos", ha explicado este jueves Carmen.

Ella ha asegurado que las había amenazado. "A mi me lo dijo, que se iba a vengar", ha señalado. Las cámaras de la zona lo grabaron y los vecinos lo vieron. "Vi a un hombre muy muy ebrio, con muy malas pintas y molestando a la vecina", ha señalado.

Según el periódico 'El Correo', tras provocar el incendio estuvo escondido durante dos horas en una vivienda cercana y se cambió de ropa. Había salido de la cárcel hace menos de un mes. "Más vigilancia, no sirven los minutos de silencio", ha demandado Conchi Salazar, del grupo feminista Mujeres en la calle.

Hasta Miranda de Ebro se ha desplazado la ministra de Igualdad, quien ha remarcado: "Estos asesinatos machistas que suponen un salto cualitativo en el terrorismo machista. Estamos hablando de terrorismo machista". La Policía continúa tomando muestras en la zona donde todavía se ven los restos de los colchones incendiados.

