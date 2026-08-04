Detenido el tercer sospechoso por la muerte de una mujer tras un violento atraco en Murcia

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Los detalles El tercer implicado en el homicidio de una mujer de 89 años durante un robo con violencia ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en Puente Tocinos (Murcia) está en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La Policía Nacional ha detenido a un tercer implicado en el homicidio de una mujer de 89 años durante un robo con violencia ocurrido en la pedanía murciana de Puente Tocinos el 11 de noviembre de 2025.

Los hechos se produjeron cuando los autores trataron de sustraer mediante el procedimiento del tirón la cadena que la víctima llevaba en el cuello. La mujer falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante el robo.

La investigación se inició de manera inmediata mediante una compleja investigación que permitió, el pasado mes de marzo, de dos personas: un hombre, investigado por un presunto delito de homicidio, y una mujer, investigada por un presunto delito de encubrimiento.

El tercer detenido sería el hombre que conducía la motocicleta utilizada para cometer el robo con violencia. Tras su puesta a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

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