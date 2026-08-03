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12 de agosto

El riesgo de incendios obliga a reforzar las medidas de seguridad ante la llegada del eclipse solar

Los detalles Los montes y los espacios naturales atraearán a miles de personas para ver el eclipse. Las autoridades extreman la vigilancia porque quieren evitar que estas zonas se conviertan en espacios de riesgo.

En la imagen de archivo, un hombre observa en Barcelona un eclipse solar.
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El 12 de agosto levantaremos la vista al cielo para contemplar un fenómeno excepcional, un eclipse solar. Se trata de un acontecimiento histórico que coincide con un verano marcado por los grandes incendios forestales.

En concreto, quedan nueve días para que se produzca este eclipse, y hay que tener en cuenta que no vale cualquier sitio para verlo. Se trata de un fenómeno que va a atraer a muchos turistas, pero es importante seguir a rajatabla las recomendaciones de las autoridades, porque ahora mismo el riesgo de incendios sigue siendo muy alto.

Los montes, los miradores y los espacios naturales atraearán a miles de personas para ver el eclipse, y es ahí donde las autoridades miran con lupa porque quieren evitar que estas zonas se conviertan en espacios de riesgo.

De hecho, hay ayuntamientos como el de Tres Cantos, en Madrid, que yan han suspendido las actividades previstas por peligro de incendios. Quienes programan excursiones a puntos de la sierra lo hacen de forma organizada para impedir aglomeraciones de vehículos.

"Ofrecemos un servicio para ver este evento, pero con transporte público. Hay que evitar la ausencia de vehículos dispersos por arcenes, motores calientes y demás", explica Saray López, responsable de comunicación de la estación de Valdesquí.

Aragón es una de las comunidades con mejores concidiones para contemplar el eclipse solar y por eso ha reforzado el dispositivo de seguridad con un decreto ley de medidas urgentes contra incendios, para actuar frente a reuniones o fiestas sin autorización. Se quiere evitar así posibles raves.

Valencia prevé restringir el tránsito de personas por senderos y campo a través. El eclipse ha disparado, además, el alquiler de autocaravanas y campers, que se van a convertir en observatorios astronómicos móviles. "Lo ideal en esta época de verano es dirigirse a áreas de autocaravanas", advierte Belén Campos, portavoz de Aseicar, para así evitar invadir comaninos forestales y bloquear los accesos a emergencias.

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