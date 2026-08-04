Recuperan un relieve del siglo XVI robado hace 16 años de un monasterio de Navarra

Los detalles Se trata de un retablo de la Virgen de la Inmaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara, en Fitero (Navarra). El relieve en madera tallada, dorada y policromada representa a San Buenaventura, mide 81 x 45,5 x 10 centímetros.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han recuperado un relieve de madera tallada del siglo XVI, robado hace 16 años del Monasterio de Santa Clara en Fitero, Navarra. Esta obra, un retablo de la Virgen de la Inmaculada, representa a San Buenaventura y pertenece al círculo del escultor Juan de Anchieta. Mide 81 x 45,5 x 10 centímetros y fue localizada en una casa de subastas en Barcelona tras pasar por varios compradores desde su aparición inicial en el Rastro de Madrid. La pieza ha sido devuelta a la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, sus legítimos propietarios.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han recuperado un relieve de madera tallada del siglo XVI que fue robado hace 16 años de un monasterio de Navarra.

En concreto, se trata de un retablo de la Virgen de la Inmaculada, que estaba situado en el altar mayor del Monasterio de Santa Clara, en la localidad Fitero (Navarra), de donde fue sustraído, según informan este martes ambos cuerpos policiales en un comunicado.

El relieve en madera tallada, dorada y policromada representa a San Buenaventura, mide 81 x 45,5 x 10 centímetros y su autor pertenece al círculo del escultor Juan de Anchieta.

Antes de ser recuperada por la policía el pasado mes de abril, esta obra de arte pasó por diversos compradores hasta que fue localizada en una empresa de subastas de Barcelona, donde iba a ser vendida. Esta casa de subastas, a su vez, la había comprado previamente a otra persona que la había adquirido en otro establecimiento.

Tras varias pesquisas, se comprobó que la obra inició su periplo en el Rastro de Madrid para, posteriormente, pasar por varios propietarios.

El relieve ha sido entregado este martes al párroco responsable de la iglesia de esta localidad, en representación de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, como legítimos propietarios.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.