UGT estudiará acciones legales por las condiciones precarias de los bomberos en su lucha contra los incendios forestales

Tras conocerse las precarias condiciones que sufren los profesionales que luchan contra los incendios forestales que asolan nuestro país, UGT ha decidido iniciar "los procesos jurídicos oportunos" frente a lo que consideran una "vulneración de derechos" que sufren los bomberos durante estas jornadas.

Estos procesos jurídicos se iniciarán "cuando se restablezca la normalidad", con el sindicato alertando del "reino de Taifas" que consideran que reina en cada autonomía, resaltando a Castilla y León como "ejemplo de mala gestión". Pero no se quedan ahí, criticando "el negacionismo que campa a sus anchas" en otros territorios para los que "el monte es poco más que su patio de recreo".

"Desde UGT Servicios Públicos venimos informando año tras año, mes tras mes, día tras día de la situación en la que se encuentran nuestros montes y bosques, del abandono hacia nuestro patrimonio natural y, sobre todo, del mundo rural, al que las administraciones han dado la espalda y dejado en abandono total", lamentan en un comunicado.

En los últimos días hemos conocido las condiciones laborales de los bomberos que luchan contra los incendios en España, con jornadas imposibles de hasta 21 horas, como ha denunciado el bombero forestal Sergio Fidalgo. Pero hay más -y peor-, ya que hemos conocido que los bomberos de Castilla y León cobran poco más de dos euros como plus de peligrosidad, migajas para ser quienes salvan cada año nuestros montes y nuestras vidas.

El avituallamiento que reciben estos bomberos tampoco es mejor, recibiendo una simple lata de sardinas y un trozo de pan. En Castilla y León, el salario bruto anual de un capataz es de 18.000 euros, mientras que el de un peón no llega ni a 16.500.