Los médicos alertan de que la baliza V-16 es peligrosa para las personas que llevan marcapasos

Las balizas V-16, que sustituirán a los triángulos de emergencia en 2026, podrían ser peligrosas para personas con marcapasos. Una oyente de RAC1 consultó a Ana Blanco, subdirectora adjunta de circulación de la DGT, sobre su uso en estos casos, citando instrucciones que advierten contra su proximidad a fuentes de radiación magnética. Blanco se mostró sorprendida por la cuestión. Manel Castellano, jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínic, confirmó que las balizas pueden alterar los marcapasos, fijando su ritmo a 60 pulsaciones por minuto y potencialmente anulando desfibriladores debido a su potente imán.

Este martes, una oyente de RAC1 preguntó en directo a la subdirectora adjunta de circulación de la DGT, Ana Blanco, si se podía utilizar la baliza si llevabas un marcapasos. Así, la oyente hacía referencia a las instrucciones que aparecen en el aparato y que dicen explícitamente que quién lo lleve no puede utilizarlas.

Concretamente, en las instrucciones de las balizas aparece lo siguiente: "Este dispositivo lleva una base magnética altamente inductiva, evite colocarlo cerca de fuentes que reciban o emitan radiación magnética".

Pero ante esta pregunta, la subdirectora adjunta de circulación de la DGT se mostró sorprendida y aseguró que "es la primera vez que nos llega esta cuestión". Más tarde, RAC1 se puso en contacto con Manel Castellano, jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínic.

El médico corroboró que la baliza V-16 puede alterar el pequeño dispositivo electrónico que regula el ritmo cardíaco de las personas que lo llevan. "Cambia la programación del marcapasos y la pone a 60 pulsaciones por minuto de forma fija", ha señalado.

De esta manera, según explica, "el aparato deja de estar programado tal y como lo había establecido el médico". Además, podría también anular a los desfibriladores debido al potente imán que llevan las balizas. Por eso, los médicos recomiendan que los pacientes que llevan estos aparatos no se acerquen a menos de 15 o 30 centímetros de las balizas.

