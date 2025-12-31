Ahora

Puede alterar el pequeño dispositivo

Los médicos alertan de que la baliza V-16 es peligrosa para las personas que llevan marcapasos

Los detalles El jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínic ha asegurado en una entrevista en RAC1 que la baliza V-16 puede alterar el pequeño dispositivo electrónico que regula el ritmo cardíaco de las personas que lo llevan.

Baliza V-16 que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026
Las balizas V-16, el dispositivo que pasará a sustituir a los triángulos de emergencia el 1 de enero de 2026, podrían ser peligrosas para las personas que llevan marcapasos.

Este martes, una oyente de RAC1 preguntó en directo a la subdirectora adjunta de circulación de la DGT, Ana Blanco, si se podía utilizar la baliza si llevabas un marcapasos. Así, la oyente hacía referencia a las instrucciones que aparecen en el aparato y que dicen explícitamente que quién lo lleve no puede utilizarlas.

Concretamente, en las instrucciones de las balizas aparece lo siguiente: "Este dispositivo lleva una base magnética altamente inductiva, evite colocarlo cerca de fuentes que reciban o emitan radiación magnética".

Pero ante esta pregunta, la subdirectora adjunta de circulación de la DGT se mostró sorprendida y aseguró que "es la primera vez que nos llega esta cuestión". Más tarde, RAC1 se puso en contacto con Manel Castellano, jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Clínic.

El médico corroboró que la baliza V-16 puede alterar el pequeño dispositivo electrónico que regula el ritmo cardíaco de las personas que lo llevan. "Cambia la programación del marcapasos y la pone a 60 pulsaciones por minuto de forma fija", ha señalado.

De esta manera, según explica, "el aparato deja de estar programado tal y como lo había establecido el médico". Además, podría también anular a los desfibriladores debido al potente imán que llevan las balizas. Por eso, los médicos recomiendan que los pacientes que llevan estos aparatos no se acerquen a menos de 15 o 30 centímetros de las balizas.

