Incidencia ferroviaria

Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía con Madrid

Los detalles El robo provoca problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II. Los trenes de media y larga distancia de Alta Velocidad registran un retraso medio estimado de 35 minutos.

Un tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara CampoamorUn tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara CampoamorEuropa Press
Un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba provoca desde primera hora de la mañana retrasos en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que afectan a las conexiones entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo.

En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de esta circunstancia tras el robo detectado esta madrugada entre las citadas estaciones. El robo se ha producido en torno a las 00:40 horas de este jueves, y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española. El robo provoca problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II.

Por el momento, los trenes están circulando con autorización de rebase de señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantiza los viajes pero más lentos de lo habitual. Los trenes de larga y media distancia de Alta Velocidad registran un retraso medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8:42 horas. ADIF ha indicado que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.

Además, continúa suspendida un día más la circulación de trenes Media y Larga Distancia este jueves entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Renfe informa en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.

