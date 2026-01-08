Ahora

En una clínica del centro

Detienen a un médico en Vilagarcía (Pontevedra) por una presunta agresión sexual a una mujer en una consulta

Los detalles El médico fue trasladado a dependencias policiales e interrogado, tras lo que quedó en libertad, a la espera de ser citado por el juzgado. La Policía no descarta que se puedan presentar nuevas denuncias.

Un médico ha sido detenido en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión sexual a una mujer joven, según han confirmado fuentes policiales.

Las mismas fuentes han explicado que la detención se produjo en la tarde de este miércoles, a raíz de la presentación de una denuncia por unos hechos que ocurrieron en una consulta de una clínica del centro de Vilagarcía.

El médico fue trasladado a dependencias policiales e interrogado, tras lo que quedó en libertad, a la espera de ser citado por el juzgado. La Policía, que mantiene la investigación abierta y sigue instruyendo diligencias, no descarta que se puedan presentar nuevas denuncias.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que el investigado todavía no ha comparecido en sede judicial y que, de hecho, el tribunal está a la espera de recibir el atestado.

