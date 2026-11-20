El diccionario de la Real Academia Española evoluciona cada año con la incorporación de términos que reflejan cambios sociales, culturales y tecnológicos. En los últimos tiempos, algunas palabras han sorprendido por su originalidad y uso cotidiano. Estas son quince de las más curiosas e interesantes.

La Real Academia Española (RAE) actualiza periódicamente su diccionario con el fin de recoger los cambios que se producen en la lengua. Este proceso incluye la incorporación de voces nuevas, la adaptación de extranjerismos y la aceptación de expresiones que han ganado presencia en el habla común. Entre ellas, destacan algunas que llaman la atención por su origen, por el contexto en el que surgieron o por lo que reflejan de la sociedad actual.

Aquí repasamos 15 de las palabras más curiosas que la RAE ha reconocido en los últimos años.

15 palabras curiosas que la RAE ha incorporado recientemente

1. Tuit

La irrupción de las redes sociales obligó a incorporar este término, adaptación al español del inglés tweet. Se refiere al mensaje publicado en la plataforma X (antes Twitter), que "no puede rebasar un número limitado de caracteres".

2. Okupa

Reconocido recientemente, se trata de un acortamiento del término "ocupante” pero con k, lo cual según la RAE "refleja una voluntad de transgresión de las normas ortográficas". Viene a referirse a "un movimiento radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados".

3. Selfi

La popular costumbre de fotografiarse a uno mismo motivó la incorporación de esta voz, simplificada y adaptada a la ortografía española, y que según la Academia significa "autofoto".

4. Meme

Los contenidos humorísticos que se difunden en internet también tienen su espacio en el diccionario. La RAE lo define como aquella "imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet".

5. Papichulo

El diccionario también recoge expresiones coloquiales como esta, usada sobre todo de manera coloquial en países de América Latina como México y Puerto Rico para referirse a un hombre atractivo o con actitud seductora, que es objeto de deseo.

6. Amigovio

Este término es una combinación de amigo y novio, y se emplea para describir una relación afectiva intermedia. Literalmente, según recoge la RAE, define a aquella persona "que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo".

7. Perreo

Vinculada a la música urbana, esta palabra define un tipo de baile característico del reguetón, marcado por movimientos sensuales y cercanos. Según recoge nuestro diccionario, es el "baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos".

8. Gentrificación

Este término, de origen inglés, describe el proceso de transformación de barrios tradicionales y generalmente deteriorados en zonas renovadas de mayor nivel adquisitivo, lo que desplaza a los residentes originales.

9. Empoderar

Aunque ya se usaba en ámbitos sociales y políticos, la RAE lo incorporó recientemente como sinónimo de dar poder, autoridad, influencia y conocimiento a alguien para hacer algo, especialmente a un individuo o grupo social desfavorecido.

10. Cederrón

Adaptación gráfica de CD-ROM, hoy en desuso, pero incluida para reflejar la terminología tecnológica de finales del siglo XX.

11. Micromachismo

Define las actitudes o comportamientos sutiles que se manifiestan en pequeños actos, gestos o expresiones y que refuerzan la desigualdad de género. Su aceptación muestra la atención de la lengua a fenómenos sociales contemporáneos.

12. Botellón

La RAE incorporó este término para referirse a la costumbre juvenil de reunirse en la vía pública con el fin de consumir bebidas alcohólicas "de manera ruidosa y generalmente nocturna".

13. Vigorexia

Se trata de un trastorno relacionado con la obsesión por desarrollar masa muscular, asociado a una percepción distorsionada del propio cuerpo.

14. Espanglish

Este híbrido lingüístico, resultado de la fusión de español y el término inglés English, se ha vuelto habitual en contextos donde ambas lenguas conviven, especialmente en Estados Unidos. Aquí, según apunta la RAE, "se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés".

15. Friki

De uso extendido en la cultura popular, se refiere a la persona "extravagante, rara o excéntrica", así como a aquella que "practica desmesurada y obsesivamente una afición".

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