Los detalles Los casos incluyen golpes con porra en la cabeza y contra personas de espaldas que huían de los agentes o estaban en el suelo, así como el uso de spray pimienta contra pacíficos.

Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la huelga general del 11 de noviembre. Los incidentes incluyen golpes con porra, uso de spray pimienta, lanzamiento de gas lacrimógeno y disparos de pelotas de goma, acciones que la organización califica de "incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad". Amnistía valora el anuncio del Ministerio del Interior de revisar el uso de spray pimienta, pero pide ampliar la revisión a todas las armas menos letales y realizar una investigación independiente. Además, denuncia agresiones a periodistas y solicita regular el uso de la fuerza policial conforme a estándares internacionales.

La ONG Amnistía Internacional ha documentado 61 casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de Policía contra manifestantes pacíficos y periodistas durante la jornada de huelga general el pasado 11 de noviembre.

Los casos descritos incluyen golpes con porra en la cabeza y la parte superior del cuerpo y contra personas de espaldas que huían de los agentes o estaban en el suelo, así como el uso de spray pimienta contra personas pacíficas, en ocasiones a muy corta distancia, según ha informado este viernes la organización en un nuevo informe.

Asimismo, el documento también recoge el lanzamiento de botes de gas lacrimógeno contra una multitud pacífica en Madrid, que acabó encapsulada, y disparos de pelotas de goma por la espalda, actuaciones, según la entidad, "incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza por la Policía en una manifestación".

Pese a que Amnistía valora de forma positiva el anuncio del Ministerio del Interior de revisar el uso de spray pimienta en las manifestaciones, pide extenderlo a todas las armas menos letales usadas en protestas y llevar a cabo una investigación independiente, que alcance a la cadena de mando y con conclusiones públicas y detalladas.

Porras y spray pimienta contra piquetes informativos

Durante la mañana del 11 de noviembre, Amnistía ha documentado los casos de al menos 36 personas heridas por violencia policial: dos por golpes de porra en la cabeza, decenas por contusiones en el resto del cuerpo e irritaciones oculares y cinco personas trasladadas al hospital (tres en Málaga, una en País Vasco -Zamudio- y una en Granada).

En concreto, se señalan casos como el de la secretaria de Juventud de CCOO, Pau García, a quien rociaron la cara con spray pimienta en las cocheras de Fuencarral (Madrid) y la golpearon con la porra de arriba abajo, por lo que necesitó tres grapas. Desde entonces, ha sufrido insomnio y crisis de ansiedad, reza el informe.

En la misma línea, otro joven, de 24 años, recibió varios porrazos cuando intentaba ayudar a otro chico que estaba siendo inmovilizado y, al intentar cubrirse, recibió un impacto en el dedo índice que le provocó una fractura doble por la que necesitará ser operado.

Multitud dispersada sin aviso y encapsulada en Madrid

La publicación también se hace eco de lo ocurrido al final de la manifestación por la tarde en Madrid, cuando la Policía Nacional cortó el paso a la protesta antes de llegar a su final en Plaza España y la dispersó con porras, botes de gas lacrimógeno y balas de goma sin aviso previo.

Según el informe, los agentes lanzaron el gas contra una multitud pacífica en calles con vías de salida limitadas por la propia presencia policial y las personas entrevistadas describen quemazón, irritación y dificultad para respirar y ver. Además, los agentes usaron las porras y las pelotas de goma contra personas que huían de ellos, como Daniel Díaz, de 25 años, que recibió el impacto de una pelota de goma en el omóplato, o Carlos García, fiscal de 54, que indicó a la Policía que solo quería coger el metro y, a pesar de que un agente le hizo un gesto afirmativo, al pasar por su lado le golpeó con la porra en la pierna.

En Barcelona, la entidad destaca la presencia de un grupo de entre 30 y 40 personas, vestidas de forma similar y encapuchadas, a los que los manifestantes identificaron como policías e increparon para que abandonaran la marcha. En ese momento, el grupo se replegó y sacó sus porras extensibles y los agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra los sobrepasaron para cargar contra los que participaban en la protesta cuando hasta ese momento no se había producido ningún altercado.

Agresiones a periodistas

Amnistía Internacional también ha documentado agresiones policiales a periodistas que cubrían la jornada de huelga y estaban claramente identificados, como Raquel y Miguel Ángel, de 'El Salto'; Alejandra Martínez Velasco, de 'Canal Red'; María Escolar, de 'La Séptima' o Graciela García, de 'RTVE'.

La entidad ha denunciado que estas actuaciones siguen un patrón del que lleva advirtiendo más de una década y, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, pide a todos los partidos regular el uso de la fuerza de la policía y reformar la conocida como ley mordaza de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

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