Detenido por un 'selfie': arrestan a un hombre tras ser reconocido por redes por la víctima a la que robó y secuestró

La letra pequeña El pasado 23 de agosto, la víctima comunicó a los agentes que había reconocido en una red social al hombre que portaba el arma simulada, lo que permitió reactivar las pesquisas. Con esa información, los investigadores lograron su identificación y procedieron a su arresto el 29 de agosto.

Detenido tras ser reconocido tres años después en redes por el hombre al que raptó y robó
La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre acusado de un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia cometidos en octubre de 2022, después de que la víctima lo haya identificado recientemente en una fotografía publicada en una red social.

Según ha informado en una nota la Comandancia de Almería, el suceso tuvo lugar cuando dos personas obligaron a detenerse a un conductor, amenazándolo una de ellas con lo que parecía ser una pistola y la otra con un cuchillo. Los agresores se introdujeron en el vehículo y forzaron a la víctima a circular hasta una zona apartada, donde antes de huir le sustrajeron un teléfono móvil y 150 euros en efectivo.

La investigación se inició entonces, con la toma de declaración del afectado y la solicitud de datos sobre el terminal sustraído, pero no se logró la plena identificación de los autores.

El pasado 23 de agosto, la víctima comunicó a los agentes que había reconocido en una red social al hombre que portaba el arma simulada, lo que permitió reactivar las pesquisas. Con esa información, los investigadores lograron su identificación y procedieron a su arresto el 29 de agosto. Tras tomarle declaración, el detenido se encuentra en libertad con medidas cautelares. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para localizar al segundo implicado en los hechos.

