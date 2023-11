Grabándoles con su teléfono

El hombre que acosó a Oscar Puente no ha respetado tal medida de seguridad al acercarse a ellos por la calle este lunes a no menos de cuatro metros, cuando se encontraban con un amigo, y grabarles con su teléfono móvil para, antes de abandonar el escenario, amenazarles para que no le denunciaran.