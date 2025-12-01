Tres detenidos por una presunta agresión sexual en grupo a una joven en Málaga

El contexto Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de octubre cerca de una sala de baile. La chica salió con uno de los arrestados que, junto a otros dos amigos, supuestamente, la obligaron a mantener relaciones sexuales.

La Policía Nacional ha arrestado a tres jóvenes de entre 18 y 19 años por su presunta implicación en una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga. Los hechos ocurrieron el 3 de octubre en un descampado cercano a una sala de baile. La víctima conoció a uno de los agresores en una discoteca y, al salir con él, se unieron otros dos hombres. La mujer fue llevada a un descampado, donde presuntamente fue agredida sexualmente. Tras recibir asistencia sanitaria, denunció el incidente. La policía identificó y detuvo a los responsables, quienes ahora están en prisión provisional. El 016 ofrece asistencia a víctimas de violencia machista.

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres de entre 18 y 19 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a una joven de 18 años en Málaga, hechos por los que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 3 de octubre en un descampado utilizado como aparcamiento de vehículos en las proximidades de una sala de baile en la capital malagueña, han informado fuentes policiales.

Según la investigación, la víctima conoció a uno de los agresores en una discoteca y, en un momento de la noche, salió con él del local, tras lo que se sumaron -ya en la vía pública- otros dos varones amigos del anterior. El grupo condujo a la víctima a un descampado, donde presuntamente la obligaron a mantener relaciones sexuales no consentidas, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Tras activarse el protocolo correspondiente ante víctimas de agresión sexual, la mujer recibió asistencia sanitaria en un hospital y luego presentó denuncia en comisaría. La investigación, de la que se hizo cargo la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Málaga fue "muy compleja", con numerosas diligencias policiales, reconstrucción de los hechos, tomas de declaraciones a testigos y reconocimientos fotográficos, han añadido las fuentes.

Los presuntos responsables fueron identificados y localizados el jueves en sus respectivos domicilios, donde fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.