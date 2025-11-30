Rescatan a dos jóvenes de 17 y 19 años con síntomas de hipotermia tras pasar la noche a la intemperie en Huesca

Los detalles Tras un operativo de más de seis horas, los especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil han rescatado a los senderistas, que estaban mojados. La sensación térmica era de varios grados bajo cero.

La Guardia Civil rescató a dos jóvenes de Zaragoza que se extraviaron durante una travesía en el Valle de Izas, Canfranc. El aviso llegó a las 7:55 horas del domingo, activando al GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del '061'. Tras más de seis horas de búsqueda, los jóvenes fueron localizados y evacuados al hospital San Jorge de Huesca con síntomas de hipotermia. Este rescate es uno de los cuatro realizados en el Pirineo aragonés desde el 27 de noviembre. Otros rescates incluyeron a un senderista en Sallent de Gállego y esquiadores en el Pico Estremere.

Los especialistas en rescates de alta montaña de la Guardia Civil han rescatado a dos jóvenes de 17 y 19 años, ambos vecinos de Zaragoza que, tras haberse extraviado durante una travesía senderista en las inmediaciones del Valle de Izas, en Canfranc (Huesca), habían pasado la noche a la intemperie.

El aviso se ha recibido a las 7:55 horas de este domingo, tras lo que se ha activado el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del '061'. Una vez se ha localizado a los senderistas mientras se sobrevolaba la zona, y más de seis horas de búsqueda, ambos han sido evacuados, aunque la niebla y las condiciones del terreno han complicado la bajada de los especialistas en rescate.

Tras el rescate, los jóvenes han sido trasladados en la aeronave hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca, ya que presentaban síntomas de hipotermia.

Este es uno de los cuatro rescates realizados desde el pasado jueves 27 de noviembre, con los que concluye el amplio listado de intervenciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en el Pirineo aragonés durante el mes de noviembre.

En otro de los casos, el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca auxilió a un senderista de 42 años vecino de Oiarzun (Guipúzcoa) que se había extraviado en Sallent de Gállego (Huesca). Además, el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del '061' socorrieron el sábado a un senderista de 60 años vecino de Pamplona que había sufrido una luxación de hombro fruto de una caída en la zona del Collado de Linza, en Ansó (Huesca).

Y, por último, dos esquiadores, una mujer y un hombre, ambos de 52 años y vecinos de Bilbao, fueron evacuados por el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y el médico del '061' después de que la esquiadora se cayese y sufriera un esguince de rodilla en las inmediaciones del Pico Estremere (Francia). Ambos fueron trasladados en la aeronave hasta donde se encontraba su vehículo particular.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.