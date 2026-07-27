El incendio de La Vall d'Uixó arrasa 7.000 hectáreas y amenaza el parque natural de la Sierra de Espadán

Los detalles Las primeras investigaciones apuntan a que este incendio, que sigue dejando impresionantes llamas que ya han arrasado unas 7.200 hectáreas afectadas, no se ha producido por causas naturales.

El incendio en La Vall d'Uixó, Castellón, sigue activo, afectando a 7.200 hectáreas y 67 km de perímetro, amenazando al parque natural de la Sierra de Espadán. Según Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, se ha logrado contener su propagación, aunque aún no está estabilizado ni controlado. Más de 400 efectivos terrestres y 25 medios aéreos trabajan en el área, con 16.000 evacuados y 65.000 confinados. Las condiciones meteorológicas complican las labores de extinción. Las autoridades agradecen la colaboración ciudadana y aseguran que las administraciones trabajan coordinadamente para controlar el incendio.

El incendio declarado el sábado en la localidad castellonense de La Vall d'Uixó y que en estos momentos continúa activo arrasa ya unas 7.200 hectáreas y alcanza un perímetro aproximado de 67 kilómetros, amenazando al parque natural de la Sierra de Espadán.

Así lo ha manifestado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras una nueva reunión del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona afectada.

En lo que respecta a la superficie y la evolución del incendio forestal, el titular de Emergencias ha recalcado que "se ha logrado durante esta noche contener la propagación y actualmente, si ayer estábamos hablando de 6.500 hectáreas, hoy ha progresado unas 700 hectáreas más y estaríamos, preliminarmente, en 7.200 hectáreas afectadas, que equivale a aproximadamente 67 kilómetros de perímetro".

Las primeras investigaciones apuntan a que este incendio de Castellón, que sigue dejando impresionantes llamas, no se ha producido por causas naturales. 400 efectivos terrestres y 25 medios aéreos intentan controlar este gran fuego, que mantiene a más de 16.000 vecinos desalojados y más 65.000 confinados de unas 18 ubicaciones. Betxí es uno de los pueblos confinados. Allí la actividad es prácticamente nula y los comercios están cerrados.

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El conseller --quien ha subrayado que el fuego "está activo, ni está estabilizado ni controlado"-- ha comentado que "hay unas condiciones meteorológicas en las cuales podemos tener rachas de viento de hasta 30 km/h y esto ocasiona que, en algún momento, pueda haber una pavesa que salte y que se produzca un condado de incendio en otra zona".

Particularmente, ha apostillado, "preocupa" ahora "la zona de Eslida y brotes por el Montí, por ejemplo, o la urbanización de Montserrat en Betxí, donde están actuando tanto medios aéreos como terrestres y también aquellos municipios donde puede ser que el fuego pueda afectar".

"Tenemos constantemente dispositivos terrestres para poder defender las viviendas", ha subrayado Valderrama, que ha valorado "la colaboración constante entre la Administración General de Estado, la Generalitat Valenciana, los consorcios provinciales de las diputaciones y también los grandes ayuntamientos y de todos los servicios, la coordinación y colaboración que estamos manteniendo para esta extinción del incendio forestal".

La incógnita del realojo de los afectados

Igualmente, ha expresado el agradecimiento a la ciudadanía ante las medidas de evacuación y confinamiento, que se mantienen el día de hoy hasta las 23.59 en todos los municipios donde se han decretado. "Iremos evaluando periódicamente en el Cecopi si en alguno de ellos se puede regresar a los domicilios", ha apuntado.

Además, ha resaltado que "los efectivos están siempre dimensionados en base a las necesidades que tiene el incendio en todo momento". Hoy trabajan en las labores de extinción más de 400 efectivos terrestres y se a alcanzar más de 25 medios aéreos que van a estar actuando todo el día en el incendio forestal.

Entre el operativo, la Generalitat mantiene hoy desplegadas 21 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, procedentes de las tres provincias de la Comunitat Valenciana: 12 de Castellón, 5 de Valencia y 4 de Alicante. El dispositivo incluye 17 unidades terrestres y 4 helitransportadas, además del resto de medios de extinción.

Durante la pasada noche, los efectivos continuaron trabajando de forma ininterrumpida. La Unidad de Drones de los Bomberos Forestales de la Generalitat colaboró con la UME en la actualización del perímetro del incendio y prestó apoyo visual a las maniobras de fuego técnico, contribuyendo a consolidar las labores de control del incendio.

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Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido las palabras del conseller y ha enfatizado que "podemos decirle a la ciudadanía y a todos los vecinos y vecinas, a los más de 16.000 vecinos que han sido evacuados de sus localidades y también a las más de 65.000 personas que están confinadas en sus municipios, que tengan la garantía de que las administraciones estamos trabajando de forma coordinada en esta extinción del incendio".

El Gobierno central, "al servicio" de los afectados

"El Gobierno de España está al servicio de la dirección de la emergencia, de la Generalitat Valenciana, para acometer todas y cada una de las tareas que está llevando a cabo en la extinción del incendio. Creo que esta es una reflexión importante y necesaria para poder también dar respuesta a muchas de las incertidumbres y de las preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía", ha defendido.

"Y es que sí, los gobiernos y las administraciones podemos y tenemos la capacidad de trabajar de forma coordinada bajo la dirección de la Generalitat, de los gobiernos autonómicos en las comunidades autónomas y el Gobierno de España responder con todas sus capacidades como estamos haciendo hoy aquí en la Comunitat Valenciana", ha resuelto.

El director de Extinción de la Emergencia del incendio, Fernando Pérez, ha confirmado que, actualmente hay "un brote en la zona de Eslida y en la zona del Montí y un tercero que en las urbanizaciones que están en Betxí". "Son los puntos que estamos ahora tratando de atajar y luego por el perímetro, de manera partida, tenemos pequeños frentes activos que también los estamos tratando con medios aéreos y con medios terrestres", ha detallado.

Este profesional ha expuesto que las perspectivas "son en función de la evolución del tiempo". Y ha agregado: "A nosotros se nos viene una ventana ahora al mediodía un poco difícil en función de la humedad que nos entre. Posteriormente, por la noche estamos aprovechando las ventanas para hacer los trabajos preventivos de cara al día siguiente".

Ha constatado que "las labores de extinción van a durar más de hoy para darlo por estabilizado" y ha recordado que esta noche se ha mejorado, puesto que "hemos pasado de no poder combatir al incendio a empezar a trabajar para mermar su desarrollo". "Pero de ahí a que esté estabilizado y controlado todavía nos queda mucho trabajo por delante", ha advertido.

Ha añadido que el potencia de trabajo es de unas 400 unidades diarias y ha avanzado que han valorado preparar un dispositivo por si acaso hiciese falta en caso de una evolución desfavorable. En cualquier caso, "la valoración técnica que estamos dando la respuesta que toca al incendio que tenemos ahora".

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