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Incendios

¿Qué distancia de seguridad debe existir entre las casas y el monte para evitar que el fuego llegue a la vivienda?

La meteoróloga de laSexta, Belén Samper, expone que, por ejemplo, en los primeros 10 metros alrededor de las viviendas no debería haber "absolutamente nada". Esto actuaría como una especie de cortafuegos.

La meteoróloga de laSexta, Belén Samper, expone que, por ejemplo, en los primeros 10 metros alrededor de las viviendas no debería haber "absolutamente nada". Esto actuaría como una especie de cortafuegos.

Muchas de las casas que se han visto afectadas por los incendios que están asolando nuestro país están rodeadas de vegetación. ¿Sería posible proteger estos domicilios? Belén Samper expone que "hasta los 30 metros de distancia entre la casa y el próximo punto debería estar limpio".

"En los 10 primeros metros no deberíamos tener absolutamente nada", indica la meteoróloga de laSexta. Esto actuaría, de alguna manera, como un cortafuegos. "A partir de los 10 metros y hasta los 30 metros ya podríamos tener césped", añade.

Pasados esos 30 metros se podrían tener árboles, "pero siempre dispersos". "Sería a partir de los 100 metros cuando ya nos podríamos encontrar a una distancia del bosque", expone. Samper indica que, además, no se debería tener cerca de la casa o en las paredes "leña acumulada ni tampoco ninguna caldera ni ningún elemento inflamable a menos de 10 metros".

Marina Valdés expone que son detalles que, quizá, no se tienen en cuenta, "pero ahora que tenemos el incendio encima es cuando hay que ponerlo encima de la mesa".

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