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El fuego arrasa España

Tóxico incluso a kilómetros del fuego: el peligro para la salud de respirar el aire de los incendios que arrasan España

Los detalles Sanidad recomienda protegerse con mascarillas FFP2 y evitar permanecer en el exterior. Además, hace hincapié en aquellos grupos más vulnerables, como las personas mayores, los niños o embarazadas.

Tóxico incluso a kilómetros del fuego: el peligro para la salud de respirar el aire de los incendios que arrasan España
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En los últimos días muchos han visto cómo en su pueblo o localidad ha llegado el aire de los incendios que arrasan España. Por ello, es importante saber que ese aire es tóxico y que es peligroso incluso estando a kilómetros del fuego, por lo que es muy importante seguir todas y cada una de las recomendaciones de los expertos.

Puede parecer calima, pero es una mezcla de partículas tóxicas de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo. Con ellas han amanecido este lunes en Cáceres. El humo ha teñido durante estos días también el cielo de Madrid.

Ahora, además, se ha sumado el incendio de Castellón. "Ahora está cayendo mucho humo y ceniza. Se nota en las camisas y en los coches", ha dicho un vecino de Betxí

Precisamente, respirarlo es muy peligroso para la salud. "Es un poco pesado porque sales y lo hueles todo el rato. Y luego te duele la cabeza", ha dicho otra vecina. "Es malo porque te entra por la nariz, te duele la cabeza y es una sensación rara", ha apuntado otro.

Sobre todo preocupan las partículas PM2.5, que son 30 veces más pequeñas que un cabello. "Pueden llegar a la parte más interna del sistema respiratorio e, incluso, difundirse a la sangre", ha señalado la doctora Mariana Muñoz, neumóloga y coordinadora de la Unitat d'Asma de l'Hospital de Bellvitge.

El peligro para la salud de respirar el aire de los incendios que arrasan España. El peligro para la salud de respirar el aire de los incendios que arrasan España.laSexta

Más allá de los síntomas más comunes, como "irritación de ojos, nariz, garganta o incluso dolor de pecho, tos y problemas para respirar", —según ha apuntado la doctora— puede también derivar en crisis asmática e infecciones respiratorias.

Sanidad recomienda protegerse con mascarillas FFP2 y evitar permanecer en el exterior. Además, hace hincapié en aquellos grupos más vulnerables, como las personas mayores, los niños o embarazadas. El 112 advierte de que en las próximas horas el humo de los incendios podría llegar también a Jaén y Córdoba

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