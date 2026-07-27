Estas son las penas por provocar un incendio: hasta 20 años de cárcel si fue intencionado y pone vidas en riesgo

Los detalles El castigo al que se puede enfrentar una persona detenida por provocar un incendio depende de si fue intencionado o no. Además, el hecho de poner vidas en riesgo aumenta la pena.

España enfrenta una oleada de incendios que ha devastado más de 153.000 hectáreas, superando en seis veces la cifra del año anterior. Dos de estos incendios, en Ávila y Castellón, han sido provocados por el hombre. En Burgohondo, Ávila, un agricultor ha sido detenido por usar maquinaria agrícola durante una prohibición, considerado como imprudencia grave, enfrentando entre 18 meses y tres años de cárcel al no haber intención de provocar el fuego. En Vall d'Uixó, Castellón, el incendio fue intencionado, con penas de 10 a 20 años de cárcel. Ambos casos implican responsabilidad civil, con indemnizaciones millonarias.

España está sufriendo una oleada de incendios que ya han dejado más de 153.000 hectáreas calcinadas, seis veces más que en el mismo periodo del año anterior.

Ahora, se ha conocido que dos de esos incendios, el de Ávila y el de Castellón, han sido provocados por el hombre. Un hecho que tiene serias consecuencias, aunque la pena depende de si ha sido intencionado o no.

Por un lado, en el caso de Burgohondo (Ávila), ya han detenido a un agricultor acusado de haber provocado el incendio utilizando maquinaria agrícola. Al parecer, estaríamos ante un fuego provocado por una imprudencia grave, ya que realizó esos trabajos a pesar de haber una prohibición expresa.

Al no haber intención de provocar el fuego, a pesar de haberse convertido en el incendio más grave de la historia de España, el detenido podría enfrentarse a una pena de entre 18 meses y tres años de cárcel.

Sin embargo, la situación cambia en el caso del fuego en Vall d'Uixó (Castellón). Aquí todo apunta a que fue provocado de forma intencionada. Esto, unido a que ha puesto en peligro a un gran número de personas, aumenta considerablemente la pena. Por tanto, en este caso se puede enfrentar a entre 10 y 20 años de cárcel.

En lo que no hay diferencia es en la responsabilidad civil. Ambos podrían ser condenados a pagar todos los daños provocados. Hablamos de decenas de millones de euros, aunque es una indemnización que nadie puede llegar a asumir.

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