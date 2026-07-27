La policía francesa detiene a un hombre tras apuñalar a tres mujeres en París

La policía francesa en la zona en la que un individuo cometió un ataque con cuchillo, este lunes junto a la Puerta de Clichy, en París.

Los detalles El ataque se produjo con dos cuchillos de cocina y las dos mujeres que se encuentran más graves fueron alcanzadas una en la espalda y la otra en el abdomen.

Tres mujeres fueron apuñaladas en París por un individuo que fue detenido rápidamente por un policía fuera de servicio. El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, informó que las víctimas, de 19, 24 y 36 años, no están en peligro de muerte, aunque dos se encuentran en "urgencia absoluta". El ataque ocurrió cerca de la Puerta de Clichy con cuchillos de cocina, hiriendo gravemente a dos mujeres en la espalda y el abdomen. Núñez elogió al agente que detuvo al sospechoso, cuya identidad está siendo verificada. Las motivaciones del ataque aún no están claras y serán determinadas por las autoridades judiciales.

Tres mujeres fueron apuñaladas este lunes en París por un individuo detenido rápidamente después por un policía fuera de servicio y que está siendo objeto de investigación para determinar el móvil de la agresión.

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, ha explicado en conferencia de prensa que no corre peligro la vida de ninguna de estas tres mujeres, de 19, 24 y 36 años, aunque dos de ellas están en situación de "urgencia absoluta", según ha informado EFE.

Núñez, que comparecía al término del Consejo de Ministros, ha precisado que el arresto del sospechoso se produjo hacia las 11.30 hora local (9.30 GMT) en torno a la Puerta de Clichy, en el distrito XVII, al noreste de la ciudad.

El ataque se produjo con dos cuchillos de cocina y las dos mujeres que se encuentran más graves fueron alcanzadas una en la espalda y la otra en el abdomen.

El ministro, que ha rendido homenaje al agente que consiguió reducir al presunto autor de los hechos, ha dicho que el individuo dio una identidad que se está verificando, ya que no llevaba documentos encima.

También ha pedido prudencia a la hora de avanzar las posibles motivaciones de su acción y ha avanzado que sus primeras explicaciones eran "incoherentes". Núñez ha insistido en que serán las autoridades judiciales las que determinarán el móvil del suceso.

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