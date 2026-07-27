Sánchez avisa de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra los incendios por la ola de calor y pide "extremar la precaución en todo el país"

Los detalles El presidente del Gobierno asegura desde La Vall d'Uixó que la situación podría empeorar en los próximos días y vuelve a reclamar a todos los partidos y administraciones un pacto de estado contra la emergencia climática.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió desde La Vall d'Uixó (Castellón) que lo peor de la ola de incendios aún está por llegar, debido a una nueva ola de calor confirmada por la AEMET. Con más de 7.200 hectáreas arrasadas y miles de evacuados, Sánchez llamó a extremar la precaución y destacó el "aumento sostenido" de temperaturas por la emergencia climática. Propuso un pacto de Estado para combatirla y anunció que el Consejo de Ministros declarará zonas catastróficas en áreas afectadas, coordinándose con ayuntamientos para evaluar el impacto de los incendios.

Lo peor de la ola de incendios aún no ha pasado. Es el mensaje que se desprende de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde La Vall d'Uixó (Castellón), donde ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde los equipos de extinción coordinan la lucha contra un fuego que ya ha arrasado más de 7.200 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas y confinar a unas 65.000.

Sánchez ha alertado de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas, especialmente por la llegada de una nueva ola de calor, la cuarta en lo que va de verano, que ha sido confirmada en los últimos minutos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Por ello, ha instado a los ciudadanos a "extremar la precaución en todo el país".

De hecho, el jefe del Ejecutivo ha puesto el foco en el "aumento sostenido y sistemático" de las temperaturas como consecuencia de la "emergencia climática": "Lo que está haciendo es elevar de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios".

En consecuencia, ha insistido en proponer a la oposición y a las administraciones autonómicas y locales la aprobación de un pacto de Estado contra la emergencia climática. "También tenemos que colaborar en la prevención para que la respuesta sea menos grave". "Tenemos que articular un pacto de estado vinculado con la emergencia climática", ha resaltado Sánchez.

Habrá declaración de zona catastrófica

El presidente también ha trasladado el compromiso del Gobierno con la respuesta ante la recuperación de los municipios y terrenos asediados por el fuego y ha recordado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto con las zonas "gravemente afectadas" por los incendios, destinado a aquellas áreas arrasadas por las llamas en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

Por ello, ha detallado que las subdelegaciones de gobierno se pondrán a coordinar con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, para "empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios".

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