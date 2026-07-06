Una tortilla menos española: cada vez son más frecuentes las patatas francesas viejas para hacer nuestro plato estrella

Los detalles Las excedencias del mercado francés están vendiéndose a 15-20 céntimos el kilo pese a ser del año pasado mientras que la patata española está entre los 30 y 40 céntimos.

La tortilla de patatas en España está utilizando cada vez más patatas francesas, lo que afecta tanto al precio como a la calidad del producto. Las patatas francesas, más baratas pero de la cosecha del año anterior, llegan a España como excedentes. Según Alberto Duque de COAG, estas patatas se venden a un precio muy bajo, entre 15 y 20 céntimos el kilo, en comparación con las españolas, que cuestan entre 30 y 40 céntimos y son de este año. La calidad de las patatas viejas disminuye con el tiempo, afectando el sabor y la textura de las tortillas. Esta situación perjudica a los agricultores españoles, que pierden aproximadamente 100 euros por tonelada. Afortunadamente, muchos consumidores siguen prefiriendo las patatas españolas.

La tortilla de patatas es cada día más francesa y menos española. Y esta vez no es cuestión de huevos sino que se debe a que su ingrediente principal es una patata de origen francés

Es una opción más barata, pero también más vieja. Porque las patatas francesas que nos llegan a España son del año pasado, es decir, son excedentes.

"Entre tirárselas al ganado prefieren traerlo a España a un precio muy barato", asegura Alberto Duque, responsable de patata de COAG. Y, por ende, valen menos. Concretamente, la mitad que la nuestra, que, por cierto, sí es de este año: entre 15 y 20 céntimos el kilo en el caso de la francesa, entre 30 y 40 en el caso de la española.

Y la calidad, obviamente, baja con el paso del tiempo: "Está compuesto de agua y de almidón. Con el paso del tiempo, esos almidones se trasforman en azúcares. Cuando tu les sometes a una fritura, lo que hacen es ennegrecerse, se queman".

Así que los hosteleros y ustedes también tienen que elegir. Quienes escogen viejo y barato, según COAG, están haciendo perder a los agricultores españoles unos 100 euros por tonelada.

Suerte que sigue habiendo muchos que eligen la nuestra para todo.

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