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Derrota real

El príncipe Harry pierde contra el 'Daily Mail': la justicia británica considera que consiguieron la información sin espionaje ni hackeo

¿Qué ha dicho? Nada más conocer la decisión judicial, el duque de Sussex ha emitido un comunicado criticando lo ocurrido. Ha denunciado que "los extremos a los que ha llegado el tribunal para exonerar al 'Mail' son tan escandalosos como totalmente injustificados".

Imagen del príncipe Harry durante la gala de clausura de los premios Invictus

Varapalo judicial para el príncipe Harry. Un tribunal británico ha fallado esta tarde a favor del periódico sensacionalista 'Daily Mail'. Considera que las informaciones que publicaron sobre la vida de Harry, duque de Sussex, no han sido conseguidas de forma ilegal.

En la tarde de este martes hemos visto al príncipe Harry en suelo británico. Ha aparecido justo después de conocerse su derrota judicial, y lo ha hecho criticando la decisión vía comunicado. En él, ha denunciado que "los extremos a los que ha llegado el tribunal para exonerar al 'Mail' son tan escandalosos como totalmente injustificados".

Según ha explicado, no le ha sorprendido este veredicto, que ha cortado su racha de victorias contra la prensa, porque, a diferencia del juicio del año pasado, ni el príncipe Harry ni el resto de demandantes han podido demostrar que la información publicada por el 'Daily Mail' y el 'Mail on Sunday' la consiguieran de forma ilícita, mediante espionaje o hackeo.

Así, el Tribunal Superior de Londres ha rechazado por completo la demanda que el príncipe sostenía contra la matriz de estas publicaciones, Associated Newspaper.

La sentencia llega tras examinar 97 casos concretos que afectaban tanto al príncipe Harry como a otras grandes personalidades, entre las que se encuentran Elton John, Elizabeth Hurley o Doreen Lawrence.

¿El veredicto? Todas las demandas han sido desestimadas. El juez ha dado la razón a la prensa y pone así punto y final a uno de los litigios más mediáticos de los últimos años.

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