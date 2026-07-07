Renuncia el arzobispo de Rabat, el cardenal español López Romero, tras varias denuncias de abusos sexuales

Los detalles Las denuncias, que han sido publicadas este martes por la agencia francesa AFP, ya están en manos de la Santa Sede, que se encarga directamente de este tipo de investigaciones canónicas al tratarse de un cardenal.

El Vaticano está investigando las denuncias presentadas por cinco mujeres contra el arzobispo de Rabat, el cardenal español Cristóbal López Romero, por supuestas agresiones sexuales. Por el momento, López Romero niega haber cometido este tipo de delitos, asegurando que cooperará con la investigación. "No he cometido ninguna violencia, agresión o acoso sexual", sostiene. No obstante, ha renunciado a su cargo alegando que esto facilitará esclarecer los hechos.

Las denuncias, que han sido publicadas este martes por la agencia francesa AFP, ya están en manos de la Santa Sede, que se encarga directamente de este tipo de investigaciones canónicas al tratarse de un cardenal. La agencia francesa menciona haber recogido el testimonio de una mujer jubilada vinculada a la Iglesia y afirma haber examinado la denuncia escrita de otra. Ambas dicen que Cristóbal López Romero las habría agredido sexualmente.

Entre esos testimonios está el de una mujer vinculada a la Iglesia que ha acusado al arzobispo de Rabat de mantener un contacto físico "inapropiado", "abrazos especialmente intensos y prolongados" y de "intentos de acercarse físicamente". Además, hay otras tres mujeres que también aseguran ser víctimas de actos similares por parte de López Romero.

Renuncia de forma temporal

El cardenal, de 74 años, confirma que está "acusado de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas". "Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Esta investigación está en curso y en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las cuales coopero", explica en un comunicado difundido por la archidiócesis de Rabat.

Asimismo, detalla que hasta que se aclare lo ocurrido y "durante este período de investigación, para no obstaculizarla", tomará distancia: "No presidiré ninguna celebración pública y no intervendré en ninguna actividad pastoral".

La Justicia marroquí dice que no ha recibido denuncias

Fuentes judiciales marroquíes consultadas citadas por la agencia 'EFE' han afirmado que no existe registro de denuncias contra el arzobispo en la Justicia del país. López Romero llegó a figurar entre los papables en el cónclave de 2025 para elegir al sucesor de Francisco. Formado en los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay durante 18 años, país que le marcó hasta el punto de nacionalizarse paraguayo. En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.