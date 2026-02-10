Lo que no se vio de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: despidos, un "plano grabado" y la historia de Toñita

Tatiana Arús enseña algunas imágenes y detalles llamativos de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, como los momentos previos al show o los requisitos que se exigían para hacer de arbusto.

Alfonso Arús confiesa haber tenido "un empacho" de imágenes de la Super Bowl tras la actuación viral de Bad Bunny. El presentador de Aruser@s enseña en este vídeo imágenes que todavía no se han visto del show, como los momentos previos al inicio del espectáculo. Por otro lado, en el vídeo se puede ver cómo un eufórico Ricky Martin celebra su actuación con el resto de músicos tras cantar en el estadio.

"Él mismo ha asegurado que necesitaba varias horas para procesas el tsunami de emociones que estaba sintiendo", explica Tatiana Arús, que enseña también a otra de las personas que llamaron la atención en el show de Bad Bunny: Toñita. "Su nombre aparece en una de las canciones de Bad Bunny y sirvió licor durante la actuación", detalla la colaboradora, que enseña cómo Ricky Martin pidió hacerse una foto con la mujer. Según explica Tatiana Arús durante más de 50 años, "Toñita ha dirigido el Caribbean Social Club" en Grand Street en Brooklyn, uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que quedan en la ciudad de Nueva York.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña las declaraciones de un joven que participó en el show de Bad Bunny como un arbusto. "Los requisitos eran medir entre 1,70 y 1,83 metros, había que ser algo atlético, tener experiencia en bandas de marcha y sentirse cómodo con un traje de 20 kilos y no ser claustrofóbico", explica el joven, que confiesa que "había un acuerdo de exclusividad muy estricto": "Despidieron como a 20 personas que desvelaron cosas en TikTok".

Por último, Hans Arús abre debate en el plató de Aruser@s al decir que cree que el plano en el que Bad Bunny desaparece del techo de la casita para caer en su interior "está grabado", algo que comparte el resto del plató.

