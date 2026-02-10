Veinticuatro familias francesas denuncian al Estado y a la industria por la leche infantil contaminada

Los detalles Las familias, agrupadas en el colectivo Intox’Alim, acusan a las empresas de comprometer la salud pública. El escándalo afecta a empresas como Nestlé, Danone y Lactalis, y ha llevado al Gobierno francés a reducir el límite permitido de cereulida.

Veinticuatro familias francesas han denunciado al Estado y a varios grupos industriales por el escándalo de leches infantiles contaminadas con cereulida. Reclaman análisis más extensos e independientes tras la retirada de productos de la marca Guigoz, del grupo Nestlé, del mercado francés. Los querellantes critican que solo dos leches en polvo están siendo analizadas oficialmente, mientras que las autoridades no han respondido adecuadamente a sus preocupaciones. Las familias, agrupadas en el colectivo Intox’Alim, acusan a las empresas de comprometer la salud pública. El escándalo afecta a empresas como Nestlé, Danone y Lactalis, y ha llevado al Gobierno francés a reducir el límite permitido de cereulida.

Veinticuatro familias francesas denunciaron este martes en París al Estado y a varios grupos industriales por el escándalo de las leches infantiles contaminadas con la toxina cereulida y reclamaron análisis más extensos e independientes sobre los productos.

Los querellantes se quejan de que, transcurridos más de dos meses desde que los primeros productos contaminados fueron retirados del mercado francés (de la marca Guigoz, grupo Nestlé), solo dos leches en polvo están siendo objeto de análisis oficiales, en el marco de investigaciones penales en Angers y Burdeos tras la muerte de dos bebés que consumieron estos productos.

De acuerdo a la información recopilada este martes en una investigación de la cadena pública Radio France, muchas otras familias reclaman que se extiendan los análisis a otros productos para poder establecer una relación entre su consumo y las hospitalizaciones o episodios prolongados de enfermedad de sus hijos.

Privados hasta la fecha de esa posibilidad, 24 familias agrupadas en el colectivo Intox’Alim presentaron esta nueva denuncia, que acusa al Estado y a las grandes empresas implicadas de poner en peligro deliberadamente la salud pública, de mantener en el mercado productos peligrosos, de causar lesiones involuntarias y de obstaculizar la manifestación de la verdad.

Los demandantes describen haber señalado episodios de enfermedad de sus hijos a las autoridades francesas, tras haber consumido productos de marcas como Nestlé, y critican que o no tuvieron respuestas o que tras los trámites fueron contactados por la empresa, que les pidió los productos afectados para realizar sus análisis, en vez de someterlos a exámenes independientes.

Para la abogada de las familias de este caso, Nathalie Goutaland, "este procedimiento plantea serios problemas porque al pedir a los padres que devuelvan los preparados a Nestlé, la empresa se encuentra al frente de una investigación sanitaria que le concierne directamente".

"Y lo que es aún más preocupante, esta medida cuenta con el apoyo de las autoridades", lamentó la letrada, citada por Radio France.

El escándalo de las leches infantiles afecta a empresas a nivel mundial, como Nestlé, Danone, Lactalis, Vitagermine, Granarolo o Hochdorf, que han tenido que retirar productos del mercado en Francia y en otros países.

Las leches habrían resultado infectadas por altas tasas de cereulida a través de aceites enriquecidos con ácido araquidónico, una materia prima contenida en la leche y que fue abastecida, según los primeros indicios apuntados por las autoridades francesas, por la empresa china Cabio Biotech.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, hay cinco fábricas afectadas en Francia.

Además de esta nueva denuncia y de las investigaciones penales por la muerte de dos bebés, a finales de enero la oenegé Foodwatch interpuso también otra denuncia junto a ocho familias afectadas.

El Gobierno francés, a raíz de este escándalo, decidió rebajar el límite permitido de presencia de la toxina cereulida hasta los 0,014 microgramos por kilogramo, en lugar de 0,03.