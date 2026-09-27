Juan Diego Botto, desde la acampada en Sol: "Maricarmen ha conseguido algo que no se había conseguido hasta ahora. Ha habido un 'clic"

Sobre el decreto de vivienda que el Gobierno prevé presentar el martes, Botto reclama que las medidas vayan más allá de una solución parcial. "Lo que no puede suceder es que se apruebe otra vez una ley mediocre".

La Puerta del Sol continúa llena de tiendas de campaña después de la movilización en defensa del derecho a la vivienda y en apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda. Una protesta que recuerda, por sus imágenes y reivindicaciones, a la acampada del 15M de hace 15 años. Desde el centro de la concentración, Juan Diego Botto ha analizado en directo con laSexta Xplica las similitudes entre ambos movimientos y, sobre todo, el carácter transversal de la protesta.

"Esta acampada también tiene que ver con un tema de vivienda, con el terrible desahucio que vivimos el otro día de Maricarmen", ha señalado. Para el actor, una de las claves está precisamente en quiénes han salido a la calle: "Hay gente muy joven, hay gente mayor, hay gente muy mayor. O sea, hay todo tipo de generaciones. Esto es una cosa totalmente intergeneracional".

Botto considera que el caso de Maricarmen ha provocado un cambio en la percepción social del problema de la vivienda. "Yo tengo la sensación, y es una sensación mía personal, que algo ha cambiado, que ha habido como un clic, que Maricarmen ha activado algo en la gente, en mucha gente que hoy se ha echado a la calle", ha explicado.

Para el intérprete, la vivienda se ha convertido en una preocupación que atraviesa a distintas generaciones: "La vivienda es el tema. La vivienda es el tema que recorre nuestro país, ya sea para la gente joven que no se puede independizar, ya sea para la gente mayor que no se puede divorciar, ya sea para la gente mayor que con su pensión no puede pagar un alquiler".

Y pone el foco en lo que supone perder un hogar más allá de las cuatro paredes: "Ya no es solamente tu hogar, sino es ese lugar que alberga tus memorias, que alberga tus recuerdos, que está en ese barrio donde cuando ya no conoces a nadie, la farmacéutica te conoce, el frutero de la esquina te conoce. Que te echen de eso es que te echen de la vida".

Pide "una ley ambiciosa"

Sobre el decreto de vivienda que el Gobierno prevé presentar el martes, Botto reclama que las medidas vayan más allá de una solución parcial. "Lo que no puede suceder es que se apruebe otra vez una ley mediocre, una ley a medias, una ley con medias tintas", ha defendido.

A su juicio, la respuesta debe ser "una ley ambiciosa y que vaya realmente a solucionar los problemas, que se atreva a ser una ley que vaya al fondo y que ponga coto al rentismo".

Porque, advierte, si las expectativas generadas por la movilización terminan en una respuesta insuficiente, "la sensación que va a germinar entre la ciudadanía es: no sirve para nada. La política no sirve para nada y eso no puede suceder".

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