Un avión de Barcelona con destino a Boston aterriza de urgencia en Oporto por humo en la cabina

Los detalles El aparato, un Airbus A330-300 que operaba el vuelo DL251, aterrizó sin incidentes en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro, según informaron medios portugueses. A bordo viajaban 296 pasajeros y algunos de ellos necesitaron asistencia médica.

Un avión de Delta Air Lines que volaba de Barcelona a Boston realizó un aterrizaje de emergencia en Oporto, Portugal, tras detectarse humo en la cabina. El Airbus A330-300, operando el vuelo DL251, aterrizó sin incidentes en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro. A bordo viajaban 296 pasajeros, algunos de los cuales requirieron asistencia médica por inhalación de humo. No se produjo un incendio y se desconoce el origen del humo. Más de 60 efectivos de bomberos y servicios de socorro fueron movilizados, y las operaciones aéreas se suspendieron brevemente. El vuelo había despegado de Barcelona alrededor de las 15:40 y aterrizó en Oporto antes de las 18:00.

Un avión de la compañía estadounidense Delta Air Lines que cubría este domingo la ruta entre Barcelona (España) y Boston (Estados Unidos) realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Oporto, en el norte de Portugal, después de que se detectara humo en la cabina.

El aparato, un Airbus A330-300 que operaba el vuelo DL251, aterrizó sin incidentes en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro, según informaron medios portugueses. A bordo viajaban 296 pasajeros y algunos de ellos necesitaron asistencia médica tras el aterrizaje.

La televisión pública RTP señaló que algunos pasajeros fueron atendidos por inhalación de humo y precisó que no llegó a producirse un incendio en el avión. Por el momento se desconoce el origen del humo detectado en la cabina.

El dispositivo de emergencia movilizó a más de 60 efectivos de bomberos y otros servicios de socorro hasta el aeropuerto de Oporto, mientras que las operaciones aéreas quedaron suspendidas durante algunos minutos como consecuencia del incidente.

El vuelo había despegado del aeropuerto de Barcelona-El Prat alrededor de las 15:40 hora local y, cuando se dirigía hacia el Atlántico rumbo a Boston, cambió de trayectoria y fue desviado a Oporto, donde aterrizó poco antes de las 18:00 hora portuguesa.

Los datos de seguimiento del vuelo confirman que el DL251 fue desviado a Oporto y que el avión utilizado era un Airbus A330-300.

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