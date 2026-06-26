La terapeuta de la familia Andic no puede acogerse al secreto profesional: está llamada a declarar por la muerte del fundador de Mango

Los detalles No está colegiada en España. Por eso no solo no podrá acogerse al secreto profesional y tendrá que responder a las preguntas de la jueza, sino que también se enfrenta a una sanción por falta administrativa.

La terapeuta de la familia Andic, que trataba al fallecido fundador de Mango y a su hijo, principal acusado del crimen, deberá testificar sin poder acogerse al secreto profesional, ya que no está colegiada en España. Su testimonio es crucial para esclarecer la muerte de Isak Andic. La jueza del caso ha citado a la terapeuta junto a otros nueve testigos, incluyendo al consejero delegado de Mango y a las hijas del empresario. Además, ha ordenado una reconstrucción de los hechos y la incautación de dispositivos electrónicos. Mientras los Mossos d'Esquadra dudan de que fuera un accidente, la familia sostiene que fue una caída accidental.

La terapeuta de la familia Andic, que trataba tanto al fallecido y fundador de Mango como a su hijo y principal acusado del crimen, no podrá alegar o acogerse a su derecho al secreto profesional. El suyo es uno de los testimonios más esperados y puede que clave para esclarecer la muerte del empresario.

Se supone que todo psicólogo psiquiatra tiene ese derecho, el de alegar secreto profesional para no tener que explicar o desvelar lo que sus pacientes le dicen en una sesión, durante el tratamiento. Pero es que esta terapeuta no está colegiada en España. Por ello, el derecho no la ampara.

Así, se tendrá que sentar ante la jueza que lleva el caso y contestar a las preguntas sobre la verdadera relación que unía a padre e hijo, a la víctima y al acusado. Se trata de la psicoanalista que atendía tanto a Jonathan Andic como a su padre y hermanas. Está citada a declarar el próximo martes, junto a nueve testigos más.

Y no solo no podrá acogerse al secreto profesional por no estar colegiada, sino que también se enfrenta a una sanción por falta administrativa.

Hay que recordar que la jueza que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, citó como testigos a la terapeuta, al consejero delegado de la textil y a las dos hijas del empresario, entre otros. Además, ordenó una reconstrucción de su caída, que se recabe su historial médico completo y la incautación de todos los dispositivos electrónicos.

Considera que lo que cuenta la terapeuta de la familia Andic puede ser clave. Mientras los Mossos consideran que la muerte no fue un accidente, tanto el principal acusado, Jonathan Andic, como su familia mantienen lo contrario. Aseguran que el fundador de Mango cayó al vacío mientras paseaba con su hijo por una senda de Monkic.

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