El teléfono arcoíris, un refugio para el colectivo LGTBIQ+ en un año en el que la violencia homófoba ha subido un 13%

¿En qué consiste? Al otro lado de la línea, disponible las 24 horas, hay un servicio de atención integral, de información y de ayuda en el que recibir consejo, asesoramiento y, también, en el que poder desahogarse.

El 028, conocido como el teléfono arcoíris, se ha convertido en un recurso vital para el colectivo LGTBIQ+ en medio de un preocupante aumento del 13% en agresiones y delitos de odio en el último año. Desde su implementación en 2023, las llamadas a este servicio han crecido casi un 40%, reflejando su importancia como apoyo integral. Con más de 24.000 atenciones realizadas, el 028 ofrece asesoramiento, apoyo psicológico y primeros auxilios. Las consultas varían desde cuestionamientos de identidad hasta violencia en la pareja. Disponible 24 horas, este servicio es un refugio y una fuente de orientación para quienes enfrentan discriminación y violencia.

El 028. El teléfono arcoíris. Tres números que en los que se puede encontrar una enorme ayuda. Una cada vez más necesaria después de que en el último año las agresiones contra las personas LGTBIQ+ hayan aumentado en un 13%. En el que el colectivo es víctima de cada vez más violencia, de cada vez más discriminación y de cada vez más delitos de odio. Ante esto, las llamadas a este número han aumentado en casi un 40% desde que se pusiera en funcionamiento en 2023.

Porque es mucho más que una voz lo que hay detrás. Lo que hay en esa persona que responde al otro lado de la línea. Es un servicio de atención integral, de información. Es un grupo humano que ha realizado ya más de 24.000 atenciones en apenas un par de años.

"Tan pronto te llama alguien que se cuestiona su identidad como alguien que sufre violencia en su propia comunidad de vecinos. Las realidades del colectivo son muy diferentes", cuenta Ander, coordinador del 028.

Cada vez, más llamadas: "El nivel ha subido en un 37%, Se sigue repitiendo el apoyo psicológico, los primeros auxilios... Hemos notado que cada vez son más los que sufren de violencia dentro de la pareja".

Quienes ya han marcado ese 028, disponible las 24 horas, saben qué significa esa ayuda. "Desde hace dos años recibo tratamiento homófobo en el trabajo y no sabía qué hacer. Te puedes imaginar... pero fue llamarles y darme cuenta de que podía defenderme. Lo hice y me siento más protegida", cuentan.

Buscan, además, asesoramiento, apoyo y prevención: "Llamé para saber qué tenía que hacer si me llamaban maricón por la calle. Cuál era la mejor forma de actuar ante un tipo de agresión así".

Es un refugio, una llamada que puede servir de desahogo, en la que se puede recibir consejo e incluso, también, un abrazo. Todo, a través del 028.