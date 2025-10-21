Primark cumple 10 años en la madrileña Gran Vía, su segunda tienda más grande del mundo

Los detalles La enorme tienda en el corazón de Madrid cuenta con más de 1.000 empleados directos y contribuyó en 2024 con 83 millones de euros al PIB nacional.

Primark celebra el décimo aniversario de su tienda en Gran Vía, su segunda más grande del mundo, con la publicación de un informe de impacto independiente, elaborado por la consultora económica 'Afi', que analiza su contribución económica, social y urbana durante los últimos 10 años.

Así, el informe determina que solo en 2024, la tienda alcanzó un impacto económico récord, contribuyendo con 83 millones de euros al PIB nacional y generó 42 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales.

Además, el establecimiento es un importante motor de empleo local, ya que cuenta con más de 1.000 empleados directos, creando 0,4 puestos de trabajo indirectos e inducidos en el mercado laboral madrileño por cada empleo directo.

En lo referente al equipo, el personal de la tienda está formado por empleados de 28 nacionalidades. Asimismo, el informe también destaca que tres de cada cuatro empleados son mujeres, una cifra superior tanto a la media del sector retail (60%) como a la media de la fuerza laboral nacional (menos del 50%). Además, más del 63% del equipo directivo es femenino.

Carlos Inácio, director general de Primark Iberia, destacó durante la presentación del informe que celebrar los diez años de Primark Gran Vía es un momento "muy especial" para ellos. "Desde su apertura, hemos experimentado un crecimiento notable tanto en el valor de nuestra actividad como en el impacto global de la tienda", ha señalado, a lo que ha añadido que "este éxito refleja la fortaleza sostenida de la tienda a lo largo de la década y su contribución a la vitalidad de la Gran Vía de Madrid, así como la confianza" que sus clientes depositan en ellos cada día.

Por su parte, Diego Vizcaíno, socio director de 'Afi', señaló que "durante la última década, Primark Gran Vía ha desempeñado un papel protagonista en la revitalización comercial de Madrid". "Con más de cinco millones de transacciones anuales, la tienda ha demostrado su valor estratégico al atraer de forma constante inversión y demanda de consumo, lo que se traduce en una contribución económica total al PIB de más de 83 millones de euros en 2024. Su presencia ha incrementado la recaudación pública e inspirado a otras marcas a expandirse por Gran Vía, consolidando esta avenida como un referente de transformación urbana y comercial", ha apuntado.

Primark llegó al mercado español hace casi 20 años, y 10 años más tarde abrió su tienda insignia de Gran Vía en un edificio emblemático con una larga historia comercial. La apertura de la tienda marcó un hito importante que reflejaba la ambición de la marca en España y establecía un nuevo estándar para el comercio en la capital.

