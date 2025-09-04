El surrealista rescate de 20 ovejas atrapadas en el pico de Panticosa (Huesca)

¿Qué ha pasado? Una parte de un rebaño de ovejas se quedó atrapado en un risco después de seguir a una cabra que se despistó y les desorientó.

Una a una, la Guardia Civil ha tenido que rescatar a una veintena de ovejas en Panticosa, en Huesca, en una imagen que se ha vuelto viral porque los rescatistas del GREIM tuvieron que bajarlas con una cuerda.

Todo sucedió cuando parte del rebaño siguió a una cabra que se había despistado. Un movimiento que les hizo despistarse y que las ovejas quedaran atrapadas en un risco a más de 2.000 metros de altura. Cuando el pastor se percató de la ausencia de una veintena de sus animales, avisó a las autoridades.

"Se metió por unos riscos sí que este animal (la cabra) es capaz de subir y bajar. Lo que pasa que las ovejas no tienen esa agilidad", explica la situación Daniel Gómez. "Creemos que lo más seguro es subir con helicóptero y a partir de ahí trabajar con cuerdas. Este tipo de rescates en paredes ya son bastante técnicos y complicados en humanos", añade.

Y así lo terminaron llevando a cabo, con una especie de rapel pero para ovejas. Una actuación que sorprende hasta a la propia causante de esto que no quita ojo al rescate: "La cosa se complica mucho más con los animales que no son dóciles. Cuando quedaban pocas, tenían más libertad de movimiento y se complicaba más"

Ahora a salvo, el refranero parece vuelve a acertar: la cabra donde nace, la oveja donde pace.