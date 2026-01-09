Habla un testigo de la explosión de gas en Carabanchel: "Nunca he vivido nada igual, han retumbado paredes y puertas"

En sus palabras, ha destacado la rápida intervención del 091 y ha afirmado que las casas de este barrio obrero al sur de Madrid tienen "entre 30 y 40 años".

"Nunca he vivido nada igual". Así ha definido un testigo la explosión de gas en el barrio de Carabanchel en Madrid. Así lo ha expresado en Más Vale Tarde. Así ha hablado Pedro, que se encontraba en un edificio próximo al lugar en el momento de los hechos, de un trágico suceso que ha dejado un muerto y nueve personas heridas, una de ellas de gravedad.

Ha sido en la calle Azcoitia. En una vivienda de cuatro pisos. Ha sido allí donde, pasadas las cuatro de la tarde, ha habido una explosión de gas: "He llegado a casa de mi pareja. La he abrazado y de repente ha sonado una explosión seca. Han retumbado las paredes y las puertas".

"Mi suegra estaba abajo. He pensado que la había pasado algo", ha contado Pedro, que narra la situación que se ha encontrado en la calle tras la explosión: "Un señor pidiendo auxilio, escombros, ventanas derruidas..."

Ha destacado la rápida intervención de los efectivos del 091, de los que dice que estaban ya en el lugar "en cuatro minutos" en unos momentos de "tensión y de angustia" entre los presentes.

Entre quienes incluso ha habido alguien, como expresa, que ha "sacado a una persona dentro de los escombros": "Espero que estén bien todos los heridos".

Sobre qué ha podido suceder, Pedro ha resaltado que las casas de allí son de "hace 30 o de hace 40 años, de barrios obreros" y en las que viven "personas ancianas": "Cuando enciendes el gas pueden pasar estas cosas. Esperemos que no tengamos que lamentar nada más".

Tras la explosión, se han movilizado efectivos de Bomberos, sanitarios del Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal y Nacional que han llegado al lugar de los hechos y han podido rescatar a cuatro personas.